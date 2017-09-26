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Yargıtay'dan ByLock kararı

ByLock, FETÖ üyeliği için tek başına delil sayıldı

26 Eylül 2017 16:34

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ByLock kullanımının Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden sayılmasına karar verdi.

Habertürk TV muhabiri Yasemin Güneri'nin haberine göre; hâkimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer hakkında örgüt üyeliği ve görevi kötüye kullanmak suçlarını işledikleri iddiasıyla 10 yıla kadar hapis cezası verilmişti. İlk derece mahkemesi olarak Yargıtay bu kararı vermişti. Kararın temyiz incelemesi yapıldı.

ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen hâkimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer hakkında verilen karar onandı. Bu karar, bundan böyle ByLock kullanıcılarının örgüt üyeliğinden yargılanabilecekleri anlamına geliyor.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, verilen kararla ByLock’un delil olabileceğini ve tek başına örgüt üyeliğinden mahkûmiyet için yeterli olabileceğini belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün yaptığı açıklamada ByLock kullanıcısı olmanın 'terör örgütü üyeliği'ne yeterli bir delil olacağını belirterek, "ByLock ile ilgili terör örgütü olmaya yeterli delil olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin verdiği karar var. Bugünlerde Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu kararı temyiz incelemesi sonucu karara bağlayacak" demişti.

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ByLockFETÖYargıtay Ceza Genel Kuruluörgüt üyeliği

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