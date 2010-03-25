YARGITAY'DAN AKP PAKETİNDEKİ ALTI MADDEYE DESTEK!

T24- Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, sert bir tartışmaya girdiği AKP'nin açıkladığı Anayasa değişikliği paketinde 6 maddeye “yürekten katıldığını” açıkladı. Gerçeker'in katıldığını açıkladığı AKP önerileri; Yüksek Askeri Şûra ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları ile 12 Eylül'e karşı yargı yolunun açılması, sivillere askeri mahkemenin kapanması, memurlara toplu sözleşme hakkı ve siyasi parti kapatmaların zorlaştırılması.





Gerçeker, bu açıklamayı, Habertürk yazarı Umur Talu'ya yaptı. Talu'nun “Yargıtay Başkanı: Bu 6 maddeye yürekten katılıyorum” başlığıyla yayımlanan (25 Mart 2010) yazısı şöyle:





1.YAŞ kararına yargı yolu hiç yoktan demokratikleşmedir..

2.HSYK kararına yargı yolu hiç yoktan demokratikleşmedir.

3.Sivillere askeri mahkemenin kapanması hiç yoktan demokratikleşmedir.

4.Memura toplu sözleşme hiç yoktan demokratikleşmedir.

5.Parti kapatmanın zorlaşması hiç yoktan demokratikleşmedir.

6.12 Eylül’e yargı yolu açılması hiç yoktan demokratikleşmedir.





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6 madde dünkü dipsiz Kuyu'dan. Sabah metrodan çıktım; THY ofsinde nazik görevliden bilet alıyordum. Yargıtay Başkanı Gerçeker aradı. Dünkü “Ağla yavrum ağla şimdi” başlıklı yazı, ana fikirleri, her yöne eleştirileri vesilesiyle; sabah okuyup erkenden, “Ciddiyetinize, tarafsızlığınıza, gazeteciliğinize inanıp güvendiğim için sizi aradım. Aslında bunu pek yapmam” iltifatıyla.





Nokta nokta aktaracağım. Önce şu sözü bilinmeli: “Yazınızdaki 6 maddeye yürekten katılıyor ve destekliyorum. Aslında yazınızın tümüne ana fikir olarak yüzde yüz katılıyorum.”





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- “Biz de 12 Eylül'ün yargıyı kuşattığını, yürütme vesayeti altına aldığını, yargı bağımsızlığına büyük zarar verdiğini düşünüyoruz; çok dile getirdik.





- Kendimizi hukuka adadık. 35, 40 yılı mesleğe verdik. Demokratikleşmeye karşı olmamız düşünülemez. Hiç önyargımız yok. Art niyetli değiliz. Yoksa kendimizi inkâr ederiz. Demokratik açılımların daha ileri götürülmesini isteriz.





- Değişiklikleri toptancı kötülemiyoruz. Ama yargı bağımsızlığının zedelenmesine karşıyız.





- 1971 sonrası HSYK sistemi daha iyiydi. 12 Eylül, yargıyı vesayet altına soktu. Kuvvetler ayrılığını zedeledi. Ona da tavır alıyoruz.





- Değişikliklerde kuvvetler ayrılığını, yargı bağımsızlığını yok edici, yargıyı yürütme vesayetinde tutan hususlar var.





- Bu kompleksimiz değil: HSYK'da bakan ve müsteşar olması vesayet yaratıyor.





- Yasama, yürütme, yargı birbirinden bağımsız olmalı. Siyaset gereği yürütme ve yasama yakın oluyor ama yürütmeyi denetleyecek yargı vesayet altına girmemeli.





- Yargıyla alakasız kişileri yargı içine koymayın. RTÜK ve Rekabet Kurulu'na döner...





- Birtakım kurnazlıklar var. Bu kadar ayrıntılı Anayasa olur mu? HSYK üyesi ücreti bile yazılıyor. Vatandaşın, yargının sorunlarına dair hiç düzenleme yok."





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Bence “6 maddeye katılıyoruz. Demokratikleşmenin daha ileri götürülmesini isteriz” epey önemli taahhüt.



