-YARGITAY'DAN "ASLANLI KÖŞK KARARI"NA BOZMA İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin, Sarıyer İcra Hakimliğinin Aslanlı Köşk ihalesinin feshi amacıyla açılan davanın reddine ilişkin kararını bozduğu bildirildi. Toprak Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük ticari gayrimenkul hizmetleri firması Cushman & Wakefield'in İstinye'deki Aslanlı Köşk'ün 140 milyon dolar değerinde olduğuna dair rapor hazırladığı belirtildi. Açıklamada, ''Hatırlanacağı üzere 14 Nisan 2009 tarihinde 2 bin 242 metrekare arsaya sahip ve Aslanlı Köşk'e yürüme mesafesindeki Afif Paşa Yalısı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından metrekaresi 16 bin 200 dolardan 58 milyon TL'ye satılırken, bu ihaleden bir gün sonra 15 Nisan 2009 tarihinde 10 bin 200 metrekare arsasıyla Afif Paşa Yalısı'ndan 5 kat büyük ve halen tapusu Toprak Grubu şirketlerinde olan Aslanlı Köşk, iş adamı Remzi Gür'e 23 milyon 800 bin TL'ye satılmıştı'' denildi. Bunun üzerine Halis, Ahmet ve Mehmet Toprak tarafından Aslanlı Köşk ihalesinin feshi amacıyla Sarıyer İcra Hakimliğinde TMSF aleyhine dava açıldığı belirtilen açıklamada, bu davanın 19 Nisan 2010 tarihinde mahkemece reddedildiği ve ret kararına karşı yapılan temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin Sarıyer İcra Hakimliğinin kararını 13 Temmuz 2010 tarihinde oy birliğiyle bozduğu kaydedildi.