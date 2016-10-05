T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay'dan 121 ülkeye 'FETÖ' mektubu: Cemaatin 'terör örgütü' olarak kabul edilmesi yaşamsal zorunluluk

Mektup, ABD'deki 93 başsavcılığa da gönderildi

05 Ekim 2016 11:51

Yargıtay Başsavcısı Mehmet Akarca, 121 ülke ve aralarında Pensilvanya'nın da bulunduğu ABD eyalet başsavcılarına mektup yazıp, "Fethullah Gülen cemaatinin 'terör örgütü' olarak ilan edilmesinin yaşamsal zorunluluk olduğunu" savundu.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, Başsavcı Akarca tarafından kaleme alınan 3 sayfalık mektubun hazırlık aşamasında öncelikle hangi ülkelere gönderileceği planlandı.

Başsavcılık, cemaat okullarının bulunduğu ülkeler öncelikli olmak üzere 121 ülke belirledi. Ayrıca, Gülen'in bulunduğu ABD'nin bütün eyaletleri ile bölge başsavcılıklarına da gönderilmesi benimsendi. Bu kapsamda mektup ABD'deki 93 başsavcılığa da mektup gönderildi. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM başta olmak üzere devletin kurumları ile sivil halkın üzerine bomba atıldığı hatırlatılan mektupta şöyle denildi:

"FETÖ/PDY, 40 yıl içinde yargı, mülkiye, emniyet ve TSK kadroları arasına sızarak bu girişimde bulunmuştur... Fetullah Gülen cemaatinin 'silahlı bir terör örgütü' olarak kabul edilmesi yaşamsal bir zorunluluktur."

Başsavcı Mehmet Akarca'nın mektubuna, aralarında ABD'deki başsavcılıkların da bulunduğu muhataplarından yanıtlar da gelmeye başladı. Yanıtlarda özetle, "Türk halkının demokrasi iradesinin ve anayasal düzenin askeri güç tarafından çiğnenmesi kabul edilemez" denildi.
.

ETİKETLER

Fethullah Gülenterör örgütüilan edilmeliyaşamsal zorunluluk121 ülke

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24