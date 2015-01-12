'Yargıtay'daki başkanlık seçimlerinde SMS'le yönlendirme' iddiası

HSYK seçimleri sırasında hükümetin desteklediği Yargıda Birlik Platformu’nun (YBP) Yargıtay’ın idaresinde söz sahibi olduğu ve seçimleri yönlendirdiği iddia edildi.

HSYK seçimleri ve Yargıtay kanununda son yapılan değişikliklerden sonra Yargıtay’a 144 yeni üye seçilmişti. Yeni üyeler, daha Yargıtay’ı tanımadan 9.Daire’nin başkanlık seçiminde oy kullandılar. Bu seçimlerde Hükümet-Ergenekon ittifakı yapıldığı iddiası ve seçimleri bu kesimin desteklediği adayların kazandığı daha önce basında paylaşılmış ve "yeni üyeler nasıl oluyor da aynı şekilde oy kullanıyorlar" denilmişti.

Başkanlık seçimlerinde SMS iddiası

Yargıtay’da 12.01.2015 pazartesi günü gerçekleştirilen 7. Hukuk Dairesi ve 2. Ceza Dairesi Başkanlıkları seçimin yapılmasına saatler kala tartışmaya yol açacak bir olayın yaşandığı iddia edildi.

Hâkim ve savcıların görüşlerini paylaştığı adalet.org adresindeki forum sayfasında yayımlanan “Yargıtay’a gidiyorum” başlıklı yazıda, bir hâkim, kendisine Yargıtay üyesi zannedilerek YBP’den bir mesaj geldiğini ve mesajda başkanlık seçimleri için üyelerin yönlendirildiğini açıkladı.

Mesaj aynen şu şekilde:

“12/01/2015 tarihi saat 08.30’da Yargıtay'da yapılacak olan seçimlere ‘katılım hususunda sayın üyelerimizin, gerekli hassasiyeti göstereceğini umuyor, 7. Hukuk Dairesi Başkan Adayı sayın Ömer Hicri Tuna ile 2. Ceza Dairesi Başkan Adayı sayın Davut Telli'ye YBP olarak başarılar diliyoruz.’ Ayrıca aynı gün saat 19.30 da, ‘Rixos Otel'de düzenlenecek olan tanışma yemeğine teşriflerinizi bekliyoruz. Not: Daha önceki görev ve unvanlarınızı, çalışmak istediğiniz dairelere ilişkin taleplerinizi içeren ve Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'na hitaben yazılmış olan dilekçelerinizi, en geç 12/01/2015 tarihine kadar Gruptaki yetkili arkadaşlara vermeniz gerekmektedir.’”

Konu site üyesi hukukçuların da tepkisini çekti. Hukukçular şu paylaşımlarda bulundu. “Eğer bu mesajın içeriği doğru ise bu büyük bir hukuk skandalıdır. Yeni üyelerin bağımsızlık ve tarafsızlıkları büyük bir yara almıştır. Başkanlık seçimi gibi önemli bir göreve hiç tanımadıkları kişilere, YBP’nin talimatı ile oy veren üyelerin, yarın verecekleri kararları talimatla verip vermedikleri hep tartışma konusu olacaktır. Bu hareket yüksek yargının bağımsızlık ve tarafsızlığı ile birlikte yargıya da büyük bir hakarettir. HSYK ve Yargıtay derhal bu konuyu araştırmalı ve ilgilileri hakkında yasal işlem yapmalıdır.”

‘Yargıtay'ın teamülleri yok sayıldı’

Öte yandan, 7. Hukuk Dairesine başkan adayı olarak adı geçen ve YBP’nin desteklediği Ömer Hicri Tuna’nın 7. Hukuk Dairesi üyesi olmadığı, 9. Dairenin üyesi olduğu anlaşıldı. 7. Daire’nin kıdemli üyeleri arasından iki başkan adayının çıktığı, başka daireden aday çıkması üzerine adaylardan A. Nesrin Uygur Yeşil’in bu durumu Yargıtay’ın teamüllerine ve etik değerlere aykırı bularak adaylıktan Türkan Erturan lehine çekildiği görüldü. Yeşil tepkisini şu mesajla dile getirdi:

“7. Daire üyeleri tarafından daireden aday olan iki üyeden hangisi seçilir ise onunla başkan olarak çalışmak istendiği, özellikle seçim sürecinde duyurulduğu halde Yargıtay’ın kurumsal teamülüne aykırı bir şekilde dairemiz dışından bir üyeye işaret edilerek aday çıkarılmıştır. Bu durumu, dairemizin birikimine, kurumsal bütünlüğüne ve etik hassasiyetlerimize karşı bir tutum olarak gördüğümden dairenin tek bir adayla seçime katılmasını sağlamak için Başkan vekili olan Sayın Türkan Erturan lehine adaylıktan çekildiğimi ilgi ve takdirlerinize sunarım.”

Seçimlerde "Boşalacak daire başkanlıkları için adaylar bir iki ay önceden adaylıklarını açıklayarak bu isteklerini, seçimde oy kullanacak Yargıtay Üyelerini ziyaret ederek bizzat bildirirler" teamülünün de hiçe sayıldığı anlaşıldı. 7. Daire üyelerinden A. Nesrin Uygur Yeşil ve Türkan Erturan’ın başkan adaylıklarını iki ay öncesinden ilan ederek üyeleri ziyaret ettikleri bilinmekteyken, daha önce adaylık için adı hiç anılmayan 9. Daire üyesi Ö. Hicri Tuna'nın adaylığını, iznini geçirdiği İzmir’den cep telefonu mesajı ile Yargıtay üyelerine duyurduğu, mesajın ise kendisi gibi aynı daire üyesi Mehmet Çamur’un telefonundan çekildiği anlaşıldı.