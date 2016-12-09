Yargıtay'daki Ali İsmail Korkmaz davasında sanık avukatı "Aldığı ilaçlar yüzünden öldü" dedi!

Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili davada, usul yönünden bozma kararının ardından yerel mahkemede görülen dosya, yeniden Yargıtaya geldi. Sanık Yalçın Akbulut'un avukatı Erdinç Oktay da Ali İsmail Korkmaz'ın hastanede kendisine verilen ilaçlar nedeniyle hayatını kaybettiğini savunarak, Adli Tıp raporunda bu konuya değinilmemesinin eksiklik olduğunu kaydetti.

Habertürk'te yer alan habere göre, sanıklardan Mevlüt Saldoğan ve Yalçın Akbulut'un cezasının 10 yıl ve üzerinde olması nedeniyle bu kişiler yönünden temyiz duruşması yapıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesindeki temyiz duruşmasını Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de izledi.

Sanık Saldoğan'ın avukatı Mutlu Karayılan, görüntülerdeki darbedilen kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığını savundu. Karayılan, Korkmaz'ın olaydan önce sabah saatlerinde kız arkadaşıyla telefonda konuştuğunu ve darbedildiğini söylediğini, böylece görüntülerdeki kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığının anlaşıldığını ileri sürdü.

Olaya ilişkin TÜBİTAK BİLGEM raporunu da eleştiren Karayılan, Gezi Parkı olaylarının hükümete karşı yapıldığını, söz konusu raporu veren dönemin TÜBİTAK çalışanlarının ise FETÖ soruşturmasından tutuklu olduklarını söyledi.

Müvekkilinin verilen emri uyguladığını dile getiren Karayılan, emir verenlerin de FETÖ soruşturmalarından tutuklu bulunduklarını söyleyip müvekkilinin beraatını talep etti.

Sanık Yalçın Akbulut'un avukatı Erdinç Oktay da Ali İsmail Korkmaz'ın hastanede kendisine verilen ilaçlar nedeniyle hayatını kaybettiğini savunarak, Adli Tıp raporunda bu konuya değinilmemesinin eksiklik olduğunu kaydetti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi heyeti, dosya üzerinden yapacağı incelemenin ardından ilerleyen günlerde kararını açıklayacak.

Davanın geçmişi

Eskişehir'de 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı odaklı eylemlerde darbedilen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın, 10 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili dava, güvenlik nedeniyle Kayseri'ye alınarak, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

21 Ocak 2015'te karar açıklanan davada, tutuklu sanık polis memuru Mevlüt Saldoğan'a, "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan, suçun işleniş biçimi, meydana gelen sonucun ağırlığı göz önüne alınarak, 13 yıl hapis cezası verildi. İyi hal nedeniyle altıda bir oranında indirim yapılan ceza 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Tutuksuz yargılanan polis memuru Yalçın Akbulut'a ise "Ölüme neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verilirken, iyi hal nedeniyle yapılan indirimle ceza 10 yıl olarak açıklandı.

Tutuklu sanıklar İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever'e "Kasten yaralayarak ölüme neden olma" suçundan verilen sekizer yıl hapis cezası ise altıda bir oranında uygulanan iyi hal indirimiyle 6 yıl sekizer aya indirildi.

Tutuklu sanık Ebubekir Harlar, "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fiil tam olarak gerçekleşmediği için ceza önce yüzde 50, ardından da altıda bir oranında iyi hal indirimiyle 3 yıl 4 aya düşürüldü. Harlar'ın, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Tutuksuz yargılanan sanık polis memurları Hüseyin Engin ve Şaban Gökpınar ise beraat etti.

- Savcı ve aile temyiz etmişti

Kayseri Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kalkan, 10 yıl 10 ay hapis cezası verilen sanıklardan polis memuru Mevlüt Saldoğan hakkındaki karara itiraz etti. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de sanıklara "Kasten adam öldürme" suçundan ceza verilmesi istemiyle yerel mahkeme kararını temyiz etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozmuş, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini ise reddetti.

Bozma kararı nedeniyle yeniden görülen davada, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi usul eksiklerini gidererek, aynı kararı verdi.

Ayrıca, Afyon Cazaevinde tutuklu bulunan sivil sanıklar, İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'in tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi.

Usul yönünden bozulması nedeniyle usul eksiklerinin giderilmesinin ardından dosya, yeniden Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi.