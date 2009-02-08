Yargıtay'da şarbonlu mektup paniği

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda önceki gün şarbon paniği yaşandı.



Hürriyet’te yayımlanan habere göre, AKP’ye kapatma davası açan Başsavcı Abdurrahman Yalçınkaya’nın bulunduğu kata gelen zarflardan birinin üzerinde "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na" ibaresini gören personel, isimsiz mektup zarfını açarak kontrol etmek istedi. Bu sırada zarfın içinden beyaz bir toz döküldü. Zarftan herhangi bir not çıkmadı. Beyaz maddenin şarbon olabileceğinden şüphelenen personel, durumu hemen Başsavcı Yalçınkaya’ya bildirdi.



Tozun döküldüğü odanın kapısı kilitlenerek, Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü’ne haber verildi. Olay yerine gelen Nükleer Biyolojik Kimyasal (NBC) uzmanları özel kıyafetler giyerek, yere dökülen beyaz tozu bir saat süren titiz çalışmayla topladı. İsimsiz zarf incelenmek üzere Ankara Numune Hastanesi’ne gönderildi. Tozun "şarbon" olabileceği ihtimali üzerine NBC uzmanları, zarfla temas eden savcılık görevlisi, hastanede kontrolden geçirildi. Personelin herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, içinden beyaz toz çıkan zarfı gönderene ulaşabilmek için çalışma başlattı.

