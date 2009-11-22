Yargıtay'da periyodik böcek kontrolü yapılıyor

T24- Yargıtay’da periyodik “böcek” (dinleme aygıtı) araması yapıldığını açıklayan Başkan Hasan Gerçeker, kayda alınan konuşmaları dinlerken “İnanın içim ezildi” diye konuştu

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, soruşturmalar sırasında dosyaya konulan dinleme kayıtlarıyla ilgili, “Herhangi bir vatandaşı alıyorsunuz, oturuyorsunuz, önünüze getiriyorlar, DVD’yi açıyorlar. En mahrem konuşmalarını, karısıyla, çocuğuyla, arkadaşıyla yaptığı konuşmayı dinliyorsunuz. Espri yapmış, şaka yapmış, icabında küfretmiş ya da başka şeyler söylemiş. İnanın benim o konuşmaları dinlerken içim ezildi” dedi.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Tahkim Kurulu Başkanı da olan Gerçeker, Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği, Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı kapsamında öğrencilere ders verdi. Dersten sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gerçeker, “Siz de zaman zaman dinlenildiğinizi düşündünüz mü?” sorusunu, “Artık bu görünen bir gerçek. Birtakım hukuka aykırı dinlemelerin yapıldığı, somut belge ve bilgilerle ortada zaten. Bu devletin en üst kademesinden en altına kadar var” dedi.

‘Dinlerken içim ezildi’

Gerçeker, “Kişisel önleminizi aldınız mı?” sorusu üzerine “Benim bir korkum yok, hiçbir şeyden korkmuyorum. Dinlerlerse dinlesinler” denildiğini ifade ederek, aslında bunların doğru olmadığını söyledi.

Zaman zaman soruşturmalar sırasında dosyaya delil olarak konulan dinleme kayıtlarıyla karşılaştıklarını anlatan Gerçeker, şöyle konuştu:

“Bunu somut olarak yaşadığım için ne kadar acı olduğunu çok iyi biliyorum. Bir hâkimi, bir savcıyı ya da herhangi bir vatandaşı alıyorsunuz, oturuyorsunuz, önünüze getiriyorlar, DVD’yi açıyorlar. Onun en mahrem konuşmalarını, karısıyla, çocuğuyla, arkadaşıyla yaptığı konuşmayı dinliyorsunuz. Espri yapmış, şaka yapmış, icabında küfretmiş ya da başka şeyler söylemiş. İnanın benim o konuşmaları dinlerken içim ezildi. Bu o kadar kötü bir şey ki... Basit bir olay değil. İnsanı inciten bir olay. Bunlar insanın tüylerini diken diken eden, ürperten olaylar.”

Periyodik ‘böcek’ kontrolü yapılıyor

Gerçeker, bir soru üzerine, Yargıtay’da periyodik olarak böcek taraması yapıldığını belirterek, “Yaptırdık, inkâr edecek değilim. Çoğu arkadaşımız da yaptırdı. Ama ben bunu, özellikle yaptırmış değilim. Bizim kontrol koruma sistemimiz var, periyodik olarak yapılıyor. Koruma görevlisi arkadaşlarımız, benim söylememe gerek yok, ister istemez yapıyorlar” dedi..