Yargıtay'da kritik davalara yeni kurulan 16. Ceza Dairesi bakacak

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, yeni seçilen 144 üyeyle, yeni kurulan 8 dairenin görevlerini belirledi. Buna göre terör ve örgütlü suçlara Eyüp Yeşil başkanlığındaki 16.Ceza Dairesi bakacak. Bu daire tamamen yeni atanan üyelerden oluşuyor. Tazminat davalarına bakan 4. Hukuk Dairesi ile ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve memur suçlarına bakan 5. Ceza Dairesi'nin üyeleri de değişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Başkanlık Kurulu'nun özellikle Anayasal düzene karşı işlenen suçların temyiz incelemesini yapmakta olan, Balyoz ile Devrimci Karargah davalarının kararlarını onayan kritik 9'uncu Ceza Dairesi üzerindeki tasarrufu merak ediliyordu.



Bu dairede başkan Ekrem Ertuğrul ile üyelerden Hüseyin Çolak yerinde kaldı. Ancak daire önceki kadar kritik kararlara imza atmayacak. Bu dairenin sorumluluk alanındaki suçlar yeni kurulan 16. Ceza Dairesi'ne verildi.



9. Ceza Dairesi üyelerinden Cumhur Özen ve Abdurrahman Kavun 8. Ceza Dairesine; Hüseyin Sarıömeroğlu 10. Ceza Dairesine; Fikriye Şentürk ve Zekeriya Erdoğan 20. Ceza Dairesine; Ahmet Toker ve Günsal Albayrak 23. Ceza Dairesine; Hamza Yaman ise 6. Ceza Dairesine verildi.



9. Ceza Dairesi ile ilgili değişikliğin Yargıtay'daki Cemaat etkisini kırmak amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.

Kritik davalara artık 16. Daire bakacak

Yeni kurulan 8 daireden biri olan 16. Ceza Dairesi'nde görevlendirilen Muhsin Şentürk dışındaki üyelerin tamamı hükümete yakınlığıyla bilinen Yargıda Birlik Platformu adına çalışmıştı.



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da bu üyeleri Yargıtay üyesi olarak atamıştı.



Yeni görev dağılımına göre, terör ve örgütlü suçlara bakacak Eyüp Yeşil başkanlığındaki 16. Ceza Dairesi Ergenekon, 12 Eylül, 28 Şubat gibi davaların temyiz incelemesini yapacak. Bu dairenin başkan ve üyeleri şu isimlerden oluşuyor.

Başkan Eyüp Yeşil, üyeler; Muhsin Şentürk, Erol Güngör Yüksel, Hakan Yüksel, Bülent Saltok, Nevzat Özsoy, Yusuf Hakkı Doğan, Mehmet Öztunç, Hamdi Karahan, Mustafa Kurtaran, Feyza Sarısoy, Ahmet Ömeroğlu.



16.Ceza Dairesi üyeliğine getirilen Hakan Yüksel, kriptolu telefonların dinlenmesiyle ilgili Ankara'daki soruşturmayı yürütmüştü. Yüksel daha önce de faili meçhul davalarla ilgili dosyalara bakıyordu.

4. Hukuk ve 5. Ceza Dairesi üyeleri de değişti

Yargıtay Başkanlık Kurulu, Şike Davası'ndaki mahkumiyet kararlarını onayan ve ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve memur suçlarına bakan 5'inci Ceza Dairesi'nde Başkan Bahri Demirel ve dairenin mevcut üyeleri Muhammet Güney ve Halil Adıgüzel yerinde kaldı.



Abbas Özden, Hayri Keskin, Yaşar Şimşek, Veli Özdek, Veli Dalgalı, Zeynep Şahin, Kenan Yumuşak ve Hasan Arslan dairenin yeni üyeleri oldu.

Tazminat davalarına bakan 4'üncü Hukuk Dairesi'nde 7 yeni üye görevlendirildi. 4. Hukuk Dairesi Başkanı Şerife Öztürk, üyeler Kamil Kancabaş ve Sadık Demircioğlu, Selma Belek yerinde kaldı. Dairenin yeni üyeleri Ayşe Tartıcı Çevikbaş, Mustafa Çakmak, Fatma Feyza Şahin, Süleyman Arslan, Refik Eğri, Mehmet Erol, Hulusi Akdere oldu.

144 yeni üye atandı

17-25 Aralık soruşturmalarının ardından hükümet Yargıtay'ın yapısını değiştirmek üzere yasa değişikliği yaptı. Yargıtay Kanunu'nda yapılan değişiklikle kuruma 144 yeni üye atandı, 8 yeni daire oluşturuldu. Yasadan sonra, Yargıtay'daki işbölümü ve üye dağılımını da değiştirme yetkisi bulunan Başkanlık Kurulu da yeniden seçildi.