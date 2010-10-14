-YARGITAY'DA HSYK ÜYELİĞİ SEÇİMİ PAZARTESİ ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin istifasının ardından kurulun Yargıtay kontenjanından 3 asıl, 3 yedek üyenin belirlenmesi için 18 Ekimde seçim yapılacak. Seçim, 18 Ekim Pazartesi günü, Yargıtay Konferans Salonu'nda saat 09.00'da başlayacak. HSYK üyeliği için Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesi Halit Baysoy, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi Zeynep Nilgün Hacımahmutoğlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Karayiğit, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi üyesi Aysel Özgür, Yargıtay 6. Ceza Dairesi üyesi Erkan Öztürk, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi üyesi Ömer Hicri Tuna, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi üyesi Rahmi Ünal ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesi üyesi Ulvi Yüksel aday oldu. Seçimde HSYK'nın Yargıtay kontenjanından 3 asıl ve 3 yedek üyesi belirlenecek. En yüksek oyu alan 6 kişi HSYK'nın asıl ve yedek üyeliklerine seçilecek. Seçilen 3. asıl üye, halen HSYK üyesi olan Ali Suat Ertosun'un seçildiği tarihten itibaren başlayan 4 yıllık görev süresi dolduktan sonra kalan HSYK üyeliği süresini tamamlayacak.