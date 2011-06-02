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YARGITAYDA BAŞKANLIK SEÇİMİ BAŞLADI ANKARA (A.A)

02 Haziran 2011 13:13

-YARGITAYDA BAŞKANLIK SEÇİMİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığı için seçim yapılıyor. Yargıtay Genel Kurulu, başkanlık seçimi için oy kullanmaya başladı. Seçimde, 5. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Ceylani Tuğrul, 6. Hukuk Dairesi Başkanı Nazım Kaynak, 18. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Selim, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından emekli olan Abdurrahman Yalçınkaya ile 8. Hukuk Dairesi Üyesi Selamet İlday yarışıyor.  Yargıtay Başkanı seçilebilmek için Yargıtayın kadro sayısı olan 387 üyenin salt çoğunluğu olan 194 üyenin oyunu almak gerekiyor. İlk üç turda adaylardan biri yeterli oyu alamazsa üçüncü turda en çok oyu alan iki aday, dördüncü ve beşinci turda yarışacak. Bu turlarda da sonuç alınamazsa başa dönülerek, turlara devam edilecek. Yargıtayda 4 üyenin emekli olması nedeniyle mevcut 383 üye oy kullanacak.

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