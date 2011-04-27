-YARGITAY'A YENİ BAŞSAVCI ARANIYOR ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Görev süresi 21 Mayıs 2011'de dolacak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın yerine Yargıtay Büyük Genel Kurulunda aday belirleme seçimi yarın yapılacak. Yargıtay Kanunu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Başsavcı adaylarını belirlemek için yapacağı seçimi, Başsavcının 4 yıllık görev süresinin dolacağı tarihten ''en az 20 gün önce'' yapılacağını öngörüyor. Yasanın bu hükmü gereği, 20 günden önce aday belirleme seçimi yapmaya engel bulunmuyor. Başsavcılık için aday belirleme seçimi yarın Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılacak. Yargıtay Büyük Genel Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanacak. En çok oyu alan beş üye aday gösterilmiş olacak. Oylama sonucu, liste halinde Yargıtay Birinci Başkanlığınca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacak. Cumhurbaşkanı Gül, 15 gün içinde gösterilen adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek. Yeni seçilecek Başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl için görev yapacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için şu ana kadar Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri Erdal Gökçen, Hakkı Manav, Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanı Celal Altunkaynak ve Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Hasan Erbil aday olduklarını bildirdiler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya, 21 Mayıs 2007'de Başsavcılığa seçilmişti. dört yıllık görev süresi dolan Yalçınkaya'nın yaş haddinden emekliye ayrılması için 4 yılı bulunuyor.