Yargıtay’a göre doğal olmayan seks: Anal, oral, lezbiyen, eşcinsel…

Yargıtay’ın 2014’te verdiği bir kararda ‘bir kadın ile bir erkeğin, cinsel organlarının bir araya gelerek ilişkiye girmeleri’ dışındaki tüm cinsel ilişkileri ‘doğal olmayan’ diye tanımladığı ortaya çıktı.

KaosGL’den Yıldız Tar’ın haberine göre, İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ‘müstehcenlik’ suçuna ilişkin bir dava kararının temyiz edilmesi üzerine Yargıtay’ın 14. Ceza dairesinin önüne giden dava ile ilgili olarak dairenin verdiği kararda şu ifadeler yer aldı:

“İnsanlar için doğal cinsel davranışın, devamlılık gösteren Daire kararlarında da vurgulandığı üzere, bir kadın ile bir erkeğin, cinsel organlarının bir araya gelerek ilişkiye girmeleri suretiyle oluştuğu, bunun dışındaki, örneğin birden fazla kişinin bir araya gelerek cinsel ilişkiye girmeleri (grup sex), eşcinsel insanların birbirlerine cinsel davranışlarda bulunmaları, hayvanlarla cinsel ilişki, oral veya anal yoldan cinsel davranışların tamamının doğal olmayan cinsel davranışlar olduğu, dosya içeriğine göre sanığın işyerinde yapılan arama sonucunda, bilirkişi raporunda belirtildiği gibi doğal olmayan yollarla yapılan transeksüel, lezbiyen, anal, alet kullanılmak suretiyle yapılan cinsel davranışlara ilişkin görüntüler olduğunun tespit edilmiş olduğu halde…”

AYM “oral, anal, grup, eşcinsel ve lezbiyen” görüntülere cezayı onaylamıştı

Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’nin, “oral, anal, grup, eşcinsel ve lezbiyen” ilişkiler içeren görüntü, ses ve yazıları satanlara, depolayanlara ve bulunduranlara 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilmesine onay vermesine ilişkin kararı büyük tartışma yaratmıştı.

Milliyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre AYM’nin “bu tür ilişkileri kurmaya ceza verilmiyor” demek zorunda kaldığı karara karşı oy kullanan AYM üyeleri bu kararla, sadece depolayanların değil bu tür görüntüleri bulunduranların dahi cezalandırılacağını belirterek kişilerin mahrem hayatlarına müdahale edildiğini belirtmişti.

Muhalif üyeler, kararla kişilerin kendilerine ait bu tür görüntü, ses ve yazıları üretmeleri ve bulundurmalarının dahi cezalandırılacağına dikkat çekerek bu durumun “ilkel müdahalelerin önünü açacağı” uyarısında bulunmuştu.

Bu arada yerel mahkemenin iptalini istediği kanunun Anayasa’nın hukuk devleti ve özel hayata ilişkin maddelerinin yanı sıra “kişinin manevî varlığını geliştirme” hakkını düzenleyen 17. maddesi ile 42. maddesinde düzenlenen “eğitim hakkının” ihlali olduğunu da ileri sürdüğü, ancak AYM’nin “ilgisi yok” diyerek iptal istemini bu maddeler açısından ele almadığı anlaşılmıştı.

Üye Osman Paksüt, cinsellik alanındaki tercihlerin özel hayatın en önemli ve mahrem alanı olduğuna vurgu yaparak kanunla kişilerin cinsellik alanına müdahale edildiğini kaydetti. Paksüt kanuna göre bu tür görüntüleri içeren ses, yazı ve görüntülerin kişinin kendisine ait olsa bile cezalandırılacağına dikkat çekerek “Bu durum, kişilerin özel yaşamlarının gözetlenmesi, teşhir edilmesi ve çoğunluğa uymayanların cezalandırılması şeklindeki ilkel bir müdahaleyi meşru hale getirebilecektir” diye yazmıştı.

Av. Hayriye Kara: AYM de Yargıtay da Anayasa’ya aykırı karar veriyor

Eşcinsel ilişki görüntüleri bulundurmanın suç olup olmadığı konusunu Kaos GL Derneği’nden Avukat Hayriye Kara, “AYM kararında Anayasa’ya aykırılık açık bir şekilde görmezden gelinmişti. AYM’nin bu kararından sonra yerel mahkemeler ve Yüksek Mahkeme benzer şekilde karar vermeye devam edecek. Bu özgürlükler açısından çok vahim bir durum yaratıyor. Aynen AYM kararının karşı oyunda Osman Paksüt’ün dediği gibi ilkel bir müdahale ve farklı olanın yaygınlaşmaması için ceza tehdidi yaratıyor” dedi.

Yargıtay’ın 2014’teki kararında cinsel ilişki biçimlerinin tek tek sayılarak ‘doğal olmayan’ olarak tanımlanmasının hukuka aykırı olduğunu da belirten Kara, “Yargıtay’ın “doğal olan cinsel ilişki” tanımı yapması ve bu tanım üzerinden kişilerin mahrem alanlarına müdahale edilip ceza tehdidiyle karşı karşıya gelmesi oldukça vahim bir durum. AYM anılan kararında doğal olmayan yolu ‘tüm demokratik toplum düzenlerinde doğal yol olarak kabul edilmesi mümkün olmayan’ olarak tanımlamıştır. Mevcut kararda olduğu gibi anal, oral, eşcinsel vb görüntülerin depolanması ve bulundurulması üzerinden verilen cezalarda AYM’ye bireysel başvuru yapılarak, AYM’nin bu durumda nasıl bir karar vereceğini görmek gerekiyor” diye belirtti.