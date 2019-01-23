Yargıtay, Zirve Yayınevi davasında hapis cezalarını onadı

Yargıtay, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis cezasını onayladı.
Malatya’da 18 Nisan 2007'de, Zirve Yayınevi’nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürülmüştü. Zanlılardan Salih Gürler (20), Cuma Özdemir (20), Hamit Çeker (19) ve Abuzer Yıldırım (19) olay yerinde yakalanmıştı.
Davanın Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 115. duruşmasında mahkeme heyeti, adli kontrol kararıyla elektronik kelepçe takılan tutuksuz sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Hamit Çeker, Salih Gürler ve Cuma Özdemir’in, “tasarlayarak adam öldürmek” suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetmişti.
Yargıtay, 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı. Kararın örgüt yönünden bozulması talep edilmişti.