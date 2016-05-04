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Yargıtay, yeni doğan çocuklarına zorunlu aşıların yapılmasını istemeyen çifti haklı buldu

Geçtiğimiz yıl 1.3 milyon bebeğin dünyaya geldiği Türkiye için, kararın emsal nitelikte olduğuna işaret ediliyor

04 Mayıs 2016 15:30

Yargıtay, yeni doğmuş çocuklarına zorunlu aşıların yapılmasını istemeyen çifti 'Hak ihlali ortaya çıkar' diyerek haklı buldu. Geçtiğimiz yıl 1.3 milyon bebeğin dünyaya geldiği Türkiye için anılan kararın emsal nitelikte olduğuna işaret ediliyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Y.-A. U çiftinin, geçtiğimiz yıl 20 Şubat günü bir çocukları dünyaya geldi. Hastanede, bebeğe zorunlu aşıların yapılması gerektiği belirtildi. Ancak çift bu talebi geri çevirdi. Devreye Karabük Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü girdi. Müdürlük, zorunlu aşıların yapılması gerektiğini,Çocuk Koruma Kanunu gereği, bebek için gerekli sağlık tedbirlerinin uygulanması için aile mahkemesine başvurdu.

 

Mahkeme  'Aşı yapılsın' dedi


Karabük Aile Mahkemesi’nin kararında, aşıların önemi ile ilgili yapılan açıklama ve eğitimlere rağmen, anne-babaları tarafından aşı yapılmasına izin verilmeyen çocukların korumaya muhtaç çocuk olarak kabul edileceği belirtildi. Mahkeme kararı ile, bebeğe aşı yapılmasının yolu açıldı. Ancak aile bu kararı temyiz etti.

 

Karar, Yargıtay'a taşındı


Davanın temyiz incelemesini Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yaptı. Daire, kararında, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) geçtiğimiz kasım ayında verdiği bir karara atıfta bulundu. AYM’nin anılan kararında, benzer bir durum yaşayan aile haklı bulunmuş, zorla aşı yapılaması hak ihlali olarak değerlendirilmişti.

 

Yargıtay: AYM'nin kararı açık


Yargıtay kararında da, AYM’nin verdiği karar ortada olmasına karşın yerel mahkemenin başka türlü karar vermesinin olanaklı olmadığı kaydedildi. Daire, tersi yönde verilecek kararın da AYM’nin önüne gideceğine işaret ederek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

 

Hak ihlali olur


Bozma gerekçesi ise şöyle ifade edildi: “Anayasa Mahkemesi’nin bu husustaki bireysel başvuru sonucu aldığı ihlal kararı karşısında, hak ihlaline yol açmamak için hükmün bozulması gerekmiştir.” Yargıtay’ın bozma kararı sonrası dosya yeniden ilk mahkemesine döndü. Mahkeme, bozma kararına geçtiğimiz günlerde uydu. Böylece, U. çiftinin, karşı çıktığı zorunlu aşı talebi yargı kararı ile ortadan kalkmış oldu.

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