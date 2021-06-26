Yargıtay yeni binasına taşınmayı bekliyor

Yargıtay'ın daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla 46 olan daire sayısının 24'e, üye sayısının da 200'e indirilmesi için çalışmalar sürerken, yeni binasını temmuz ayında teslim alacağı açıklandı.

Yargıtay'da, taşınma hazırlıklarının da başladığı, yeni adli yıla kadar tamamlanmasının beklendiği öğrenildi. Yargıtay üyeleri, savcı ve tetkik hakimler ile personele eşyalarını toplamaları için çağrıda bulunulduğu belirtildi. Adli tatil sonrası dosyaların da taşınacağı bildirildi.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 22 Haziran tarihli kararında, Yargıtay'ın yeni hizmet binası inşaatının kesintisiz devam ettiği, temmuz ayı itibarıyla da başkanlığa teslim edileceği kaydedildi.



Hazırlıkların buna göre yapıldığı belirtilirken, Yargıtay dairelerinin mevcut iş yüküyle birlikte üye ve tetkik hakimi sayılarındaki farklılıkların, emek ve performans kaybına neden olduğu gibi kaynakların etkin kullanılmasına da engel oluşturduğu değerlendirmesi yapıldı. Aynı işe farklı dairelerin bakması nedeniyle kararlar arasında farklılıklar olabildiği belirtilerek, "Bu nedenle sık sık içtihadı birleştirme yoluna gidilmesi gerektiği gibi ayrıca Anayasa Mahkemesi de hak ihlali kararları verebilmektedir" denildi.

13 daire kapatıldı

Öte yandan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 22 Haziran tarihli kararıyla 1 hukuk dairesi daha kapatıldı. Bu kararla yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği 23 Temmuz 2016 tarihinden bugüne 13 daire kapatılmış oldu.



Yargıtay'daki yasal düzenleme kapsamında bugüne kadar 3'üncü, 13'üncü, 17'nci, 18'inci, 20'nci ceza ve 13'üncü, 16'ncı, 17'nci, 19'uncu, 20'nci, 21'inci, 22'nci, 23'üncü hukuk daireleri kapatılmıştı. (DHA)