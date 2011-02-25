-YARGITAY VE DANIŞTAY'A 211 YENİ ÜYE ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Yargıtay ve Danıştayda boş bulunan ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni kurulan daireler için Yargıtaya 160, Danıştaya ise 51 yeni üye seçildi. Buna göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili İbrahim Özyurt, İrtica ile Mücadele Eylem Planı soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Murat Yönder, YARSAV Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Bayrak Yargıtay, YARSAV Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Aydın da Danıştay üyesi oldu. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) ile CNR Fuarcılık arasındaki fuar salonlarının tahliyesine ilişkin davalarda rüşvet alındığı iddiasıyla Yargıtay 6'ncı Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Hasan Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanması kararıyla sonuçlanan yargıda rüşvet soruşturmasını yürüten HSYK Müfettişi Halit Kıvrıl, Özel Harp Dairesine bağlı ''Seferberlik Bölge Başkanlığı''ndaki aramayı yapan hakim Kadir Kayan, Balyoz tahliyelerini reddeden, Albay Dursun Çiçek hakkındaki ikinci tutuklama kararını veren İstanbul Hakimi İdris Asan da Yargıtaya üye seçildi. Şemdinli davasının görüldüğü Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan ve daha önce Bakırköy'e atanan İlhan Kaya da Yargıtay üyesi oldu. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Er, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Semercioğlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Demirdağ, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dursun Murat Cevher, Ceza İşleri Genel Müdürü Çetin Şen ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali Kaya da Yargıtaya üye seçilenler arasında yer aldı.