Yargıtay, vaktini Facebook'ta geçiren eşinden boşanmak isteyen kocayı haklı buldu

İvrindi’de mahkeme, zamanının çoğunu Facebook’ta geçiren eşinden boşanmak isteyen kocayı haksız buldu. Koca itiraz edince dosya Yargıtay’a gitti. “Facebook’ta fazla kalmak boşanma nedeni” diyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay, kararında, “Bu durum eşlerden diğeri için ortak hayatı çekilmez kılar. Haklı boşanma gerekçesidir” ifadelerini kullandı.

Vatan'da yer alan habere göre, Almanya’da yaşayan T.K., eşi G.K.’ya 2013 yılında Balıkesir’de boşanma davası açtı. T.K.’nın boşanma isteğinin nedenlerinden biri de birlikte yaşamaktan kaçınan karısının zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta geçirmesiydi. İvrindi Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, T.K. eşinin internet bağımlığını kanıtlamak için mahkeme huzurunda şahitler dinletti.

Ancak yargılamanın sonunda G.K.’nın internet ve Facebook’a sıklıkla girmesi hakim tarafından kusur olarak görülmedi. Boşanma talebini reddeden mahkeme, gerekçesinde, “Günümüzde herkes günün çoğunu internette geçirmektedir. Bu nedenle de Almanya’da yaşayan bir kadının internette zaman geçirmesi normaldir” ifadelerine yer verdi.



Emsal olacak karar

Davacı koca karara itiraz edince dosya temyiz için Yargıtay’a geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza atarak, internet ve Facebook’ta fazla zaman geçirmenin evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğüne aykırı olduğunu belirterek, “Bu durum eşlerden diğeri için ortak hayatı çekilmez kılar” dedi.

Kararda, “Gerçekleşen bu duruma göre, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı, dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır” denildi.



Tek celsede boşandılar



Yargıtay’ın kararında dosyaya ilişkin şu bilgiler de paylaşıldı: “Davalının hem mobil telefonundan, hem de bilgisayardan sürekli olarak internete girdiği ve Facebook isimli sosyal paylaşım sitesini kullandığı, bu şekilde kuşku çeken tutum ve davranışlarda bulunduğu, son olarak da Almanya’ya döndükten iki gün sonra ‘T.’den ayrılacağını, boşanmak istediğini’ söyleyerek evi terk ettiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinde eşler, birlikte yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler.”



Bozma kararının ardından dosya tekrar geçtiğimiz aylarda İvrindi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne geldi. Mahkeme bu kez, boşanma konusunda anlaşan çifti tek celsede boşadı.