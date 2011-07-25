Yargıtay üyesine Yüce Divan yolu

T24- Yargıda rüşvet iddialarına ilişkin Yargıtay 6. Hukuk Dairesi eski Başkanı Hasan Erdoğan'ın yargılanmasına Yargıtay'dan vize çıktı.



İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) ile CNR Fuarcılık arasındaki fuar salonları tahliyesine ilişkin davada rüşvet verildiği iddialarıyla ilgili Yargıtay 6. Hukuk Dairesi eski Başkanı Hasan Erdoğan'ın yargılanmasına karar verildi.



Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu, yüksek yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada adı geçen Yargıtay 6. Hukuk Dairesi eski Başkanı Erdoğan'ı Yüce Divan'a gönderdi. Erdoğan, Birinci Başkanlık Kurulu kararına karşı daire başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu'na itiraz etti. Başkanlar Kurulu ise bugün yaptığı toplantıda, itirazı reddederek, Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanmasına karar verdi. Yargıtay'ın ilk kez verdiği izin sonrası Hasan Erdoğan, rüşvet alarak karar verdiği iddiaları kapsamında Anayasa Mahkemesi'nde yargılanacak. Yüce Divan'da savcılık makamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yer alacak.