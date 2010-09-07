-YARGITAY ÜYELERİNİN DİNLENMESİ MÜMKÜN DEĞİL ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılık santralinin bulunduğu Kavaklıdere binasının Yargıtay Başkan ve üyelerinin bulunduğu Bakanlıklar'daki Yargıtay binasından fiziken ayrı olduğu, Yargıtay üyelerinin dinlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı bildirildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın organlarında, yasa dışı dinlemelere ilişkin yapılan haberlerin içeriğinde yer alan takipsizlik kararında sözü edilen bilirkişi raporunda belirtildiği gibi kurumun santralinde bulunan en çok 4 dahili abonenin (numaranın) dinlenebilmesi özelliğinin ileride Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yönelebilecek tehdit ve hakaretlerin önlenmesi, gerektiğinde suç duyurusunda bulunulması amacı ile gerçekleştirildiği ve raporunda belirtildiği gibi bugüne kadar hiçbir zaman aktif hale getirilmediği belirtildi. Açıklamada, ''Kaldı ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız santralinin bulunduğu Kavaklıdere binası Yargıtay Başkan ve üyelerinin bulunduğu Bakanlıklar'daki Yargıtay binasından fiziken ayrı olup, Yargıtay üyelerinin (sadece dahili aboneyi dinleme özelliğine sahip başka bir bina santralinden) dinlenmesi teknik olarak mümkün değildir'' ifadelerine yer verildi.