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'Yargıtay üyelerinin ses kayıtları'na soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay üyelerine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

20 Mayıs 2010 03:00

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay üyelerine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlattı.


Yargıtay 11. Ceza Dairesi Üyesi Hamdi Yaver Aktan ve Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Üyesi Fatih Arkan, bazı internet sitelerinde yayımlanan ses kayıtlarına ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.


Suç duyurusu dilekçesini işleme koyan Başsavcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.


Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan tarafından yürütülecek soruşturma kapsamında, söz konusu ses kaydının yayımlandığı internet sitelerinin yöneticilerinin ifadelerine başvurularak, kaydı nereden temin ettikleri sorulacak.


Soruşturma çerçevesinde ses kaydının kaynağı da araştırılacak.

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