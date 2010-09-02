-YARGITAY ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, Yargıtay üyelerine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları nedeniyle bazı Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini veren Çevik, daha sonra Yargıtay önünde basın açıklaması yaptı. İnternet sitelerindeki ses kaydının ''yüksek yargının bizzat kendi mensupları eliyle kirletildiğinin ve siyasi operasyonlara alet edildiğinin'' kanıtı olduğunu öne süren Çevik, ses kayıtlarının ait olduğu iddia edilen Yargıtay üyelerinin bir an önce görevlerinden istifa etmesi gerektiğini ve bu kişiler hakkında da gerekli yasal işlemlerin başlatılması gerektiğini söyledi. Çevik, ''Ses kayıtları doğruysa yüksek yargının tarafsızlığını kaybettiğinin ve ne tür amaçlar peşinde koştuğunun delilleri ortaya çıkmıştır. Kayıtlar gerek HSYK gerekse yüksek yargı hakkındaki iddialar, Ergenekon terör örgütü sanıklarının avukatlığına soyunduğunu ve bu iddiaların boş olmadığını göstermektedir. Bu iddiaların üzerine gidilmezse yüksek yargının, Öcalan'la işbirliği yaptığı imajını silemeyecektir'' diye konuştu. Açıklamanın ardından yanında getirdiği oyuncak maymunların ağız, göz ve kulaklarını yara bandıyla kapatan Çevik, yargının ''3 maymunu'' oynadığını iddia etti. Daha sonra açıklaması sona eren Adem Çevik, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.