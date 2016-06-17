Yargıtay üyelerinden bildiri: Hükümet, yargıyı fiili olarak yürütme organına bağlamayı amaçlıyor

Hükümetin Danıştay ve Yargıtay’ın tüm üyelerinin görevlerine son verip yüksek yargıyı sil baştan dizayn etme tasarısı Yargıtay ve Danıştay’da rahatsızlık ve kriz yarattı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Yargıda Birlik Platformu içerisinde yer alan bazı üyeler, "iktidarın bu tasarıyla yalnızca cemaatçi üyeleri değil, kendilerini de tasfiye etmek istediğini" düşünüyor. Bir grup Yargıtay üyesi de, tepkilerini hazırladıkları ortak bildiri ile ortaya koydu. Bildiride, tasarının “mahkemeleri tamamen yürütme organına bağlı ve uyumlu üyelerden oluşturma ve yargıyı fiili olarak yürütme organına bağımlı hale getirme amacı” taşıdığı vurgulandı.

Bir grup Yargıtay üyesi ile görüşen, Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ, izlenimlerini şöyle aktardı:

"Yargıtay ve Danıştay sessiz"

"Yargıtay ve Danıştay’da genel bir sessizlik hâkim. Nedenini sorduğumuz bir Yargıtay üyesi, bazı üyelerin 'itiraz etmezsem belki tekrar atanabilirim' beklentisi nedeniyle sustuğunu anlattı. Aynı üye, 'Bazıları da açıkça korkmuş, sinmiş durumda' dedi. Yüksek mahkemede, birçok üye 'ne olacağımız belli' diyerek dosya görüşmeyi bırakmış.

"Tasarı anayasaya aykırı"

Bu sessizliğe karşın Yargıtay kulisleri, kendi içinde kaynıyor. Birçok üye, adının yazılmaması şartıyla konuşuyor ve tasarının “açıkça anayasaya aykırı” görüşünde hemfikir. Kulislere göre iktidar, tasarıyla yalnızca cemaatçileri değil, yüksek yargı içindeki sosyal demokrat ve milliyetçileri de tasfiye etmek istiyor.

151 kilit rakam

Tasarıyla Yargıtay’ın 516 olan üye sayısının 300’e düşürülmesiyle iktidar, salt çoğunluk olan 151 üyeyi tek başına almayı planlıyor. Böylece hükümet, sosyal demokrat ve milliyetçilerin desteğine ihtiyaç duymayacak ve yüksek yargıyı istediği gibi dizayn edecek. Çünkü, Yargıtay’da 259 olan salt çoğunluk karşısında iktidar, diğer grupların desteğini almadan karar çıkaramıyordu."

"Sindirme operasyonu"

Yargıtay’da görevli bir üye de, yaşananları şöyle özetledi:

“Eskiden hükümet, cemaate karşı Yargıda Birlik Platformu’nun tüm tarafları için ‘birlikteysek varız’ diyordu. Şimdi bu durum ‘benimle beraber olursan varsın’a döndü. Bu, ben yaptım oldu tasarısıdır. Sindirme operasyonudur. Yalnızca cemaat değil bu kez hedefte biz de varız. Ancak hükümet, bindiği dalı kesmektedir ve bu durumda kendi meşruiyetini yiterecektir.” Bir Yargıtay üyesi, hükümete şu eleştirileri yaptı: “Cemaate karşı Yargıda Birlik Platformu’nu milliyetçiler ve sosyal demokratlar olarak beraber kurduk. Ancak hükümet, şimdi tek başına yola devam etmek istiyor.”