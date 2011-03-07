-YARGITAY ÜYELERİ ANITKABİR'DE ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ve kurumun üyeleri, Yargıtayın kuruluşunun 143. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Yargıtay Başkanı Gerçeker ile aralarında yeni seçilenlerin de bulunduğu bazı Yargıtay üyeleri, cübbelerini giyerek tören alanında toplandı. Atatürk'ün mozolesine çelenk konulmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Yargıtay Başkanı Gerçeker, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türk yargısının öncü kurumu Yargıtayın 143. kuruluş yıl dönümünde huzurlarındayız. Sizin gibi bir büyük insanın, büyük liderin çıktığı bir toplumun mensubu olmaktan onurlanmakta ve büyük gurur duymaktayız. Size layık olmak için dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm gücümüzle çaba sarf edeceğiz. Gösterdiğiniz aydınlık yolda yürümeye devam edeceğiz. En derin sevgi, saygı ve şükran duygularımızı sunarız.''