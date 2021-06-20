Yargıtay üyesi Çelik: FETÖ şimdi beyin takımı ile özel ve kritik görevlerde

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin üyesi İsa Çelik, FETÖ ile ilgili yaptığı paylaşımda "FETÖ şimdi beyin takımı ile özel ve kritik görevlerde" iddiasında bulundu.

Çelik, FETÖ ile mücadelede gelinen noktaya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çelik yaptığı paylaşım şöyle:

"15 Temmuz'dan sonra safralarını atan FETÖ yoluna devam ediyor. Bu tarihten önce tüm avanesi ile her yerde olan FETÖ şimdi beyin takımı ile "özel ve kritik görevlerde" en gizli şekilde ve FETÖ ile şiddetle mücadele ederek(!!!) varlığını sürdürüyor. Gerçekten başaramadılar mı?????"

Çelik, tweet'ini "Tehlikenin farkında mısınız?" yazılı bir görselle birlikte paylaştı.