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Yargıtay 'Umut davası' sanıklarının cezalarını onadı

Yargıtay, Uğur Mumcu cinayetini de kapsayan Umut davasında yargılanan 8 sanığın cezalarını onadı

10 Nisan 2014 22:46

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi olaylarını da kapsayan "Umut Davası"nda 8 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un öldürülmesi olaylarının da aralarında bulunduğu, çok sayıda olayı kapsayan “Umut” operasyonuna ilişkin açılan ve Yargıtay'ın bozma kararından sonra tekrar görülen davada 3 sanığı “yasadışı Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu” örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan 12 yıl 6'şar ay, 5 sanığı ise aynı örgüte üyelikten 6 yıl 3'er ay hapse mahkûm etmişti.

Mahkeme sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap’ı, “silahlı suç örgütü kurma ve yönetme” eylemlerinden 15'er yıl hapis cezasına mahkûm etmiş, sanıkların yargılama aşamasındaki iyi halleri nedeniyle takdiri indirim uygulayan mahkeme, cezalarını 12 yıl 6'şar ay olarak belirlemişti.

Sanıklardan Abdulhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın ise “silahlı suç örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme sanıkların yargılama aşamasındaki iyi hallerini dikkate alarak, cezalarını 6 yıl 3'er ay olarak belirlemişti.

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