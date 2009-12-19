Yargıtay üç ay dinlenmiş

T24 - Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın usulsüz dinlendiği, hem teknik raporda hem de mahkeme kararları ile ortaya konuldu. Raporda, dinleme kayıtlarının da imha edilmeden, başka bir veri taşıyıcısına kopyalandığı belirtildi.



NTV'den Gökhan Gerçek'in haberin göre yargıçlara yönelik usulsüz dinleme, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndaki (TİB) 2. tespitte görev alan bilirkişilerin hazırladığı raporda, belgeleriyle ortaya konuldu.



Yapılan ilk arama sonrası TİB Başkanı Fethi Şimşek dinlenen numaranın Yargıtay Birinci Başkanlığı’na değil, eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na ait olduğunu söylemiş ve Yargıtay'ın santralinin teknik özelliği nedeniyle dinlemenin gerçekleştirilemediği belirtilmişti.



Bilirkişi raporunda, TİB Başkanı Şimşek’in aksine Yargıtay Birinci Başkanlığı'na ait 33 ile biten numaranın üç ay süre ile dinlendiği tespitine yer verildi.



Raporda, Adalet müfettişliği tarafından Yargıtay Birinci Başkanlığı’nda yapılan dinlemelere ait verilerin İletişim Başkanlığı’ndaki veri tabanından silinerek başka bir veri taşıyıcısına kopyalanmasının istendiği belirtiliyor.



Raporda şöyle denildi: “Yargıtay Başkanlığı’na ait telefon hakkında verilen iletişimin tespiti, kayda alınması, detay sorgularının yapılması, tedbirinin kaldırılmasına ilişkin talimat, usul ve yasaya aykırı bulunmaktadır.”



Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından istenen tespitte, müşteki Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun dinlemelerin kaydedildiği hard disklerin yedeklerinin alınması da talep edilmişti.



Ancak bu aramada da hard diskler yedeklenemedi. Gerekçe, soruşturmaların zaafa uğrama tehlikesi.



Şu ifadelere yer verildi: “Mahkeme kararında müştekiye ait telefon kayıtlarının kopyalarının alınması istenmiş ise de gerek keşif sırasında TİB’de bulunan MİT görevlisi gerekse TİB Başkanı Fethi Şimşek dinleme veri tabanının yedeklenmesi halinde ülke istihbarat ağının ve gizli yürütülen soruşturmaların zafiyete uğrayabileceğini belirtmesi üzerine yedekleme işlemi yapılamamıştır.”



Hazırlanan rapor, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek.



Mahkemenin bilirkişiler yönünde görüş bildirmesi durumunda TİB, Emniyet ve MİT istihbarat yetkilileri hakkında işlem yapılması gündeme gelebilecek.



Rapor, Yargıtay Başsavcılığı ve Yargıtay Başkanlığı’na da gönderilecek.