Yargıtay: 'Töre' gerekçesi ağırlaştırıcı sebep

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, hamile yeğenini "töre" gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Fuat Karadağ’a verilen ömür boyu hapis cezasını, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi istemiyle bozdu.



Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Karadağ’ı, Gülşen Bayırlı’yı tasarlayarak öldürmek ve kız kardeşi Gülgen’i öldürmeye tam teşebbüs suçlarından, bir yıl altı ayı hücrede olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Karadağ’ın eyleminin, "gebe olduğu bilinen bir kadını, kendisini savunamayacak durumda olan bir kişiyi tasarlayarak, töre saikiyle öldürme suçunu" oluşturduğunu belirterek, yerel mahkeme kararını bozdu. Dairenin kararında, Karadağ’ın eyleminin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 82/1. maddesindeki ilgili fıkralar gereğince ağırlaştırılmış ömür boyu hapis kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmedildi.

