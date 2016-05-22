Yargıtay'ın hakkındaki cezayı az bulduğu tecavüz suçlusu yurt dışına kaçmış!

İzmir'de 6 yıl önce, kamyonete aldıkları üniversite öğrencisi genç kadına, viyadük altında tecavüz eden Ali Y. ve Gökhan M.'ye yerel mahkeme tarafından verilen toplam 14 yıl 2'şer ay hapis cezası, Yargıtay tarafından az bulunarak bozuldu. Sanıklardan Gökhan M.'nin başka suçtan cezaevinde hükümlü olduğu, Ali Y.'nin ise yurt dışına gittiği belirtildi.

Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi, 'suçun işleniş biçimi, meydana gelen tehlikelerin ağırlığı ile sanıkların kasta dayalı kusurlarının yoğunluğu ve mağdurenin ruh salığının bozulması da göz önüne alınıp, üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini' belirtti.

Eğitim masraflarını karşılamak için Alsancak'ta bir barda çalışan üniversitesi öğrencisi 29 yaşındaki E.E., Hocazade Camisi karşısındaki otobüs duraklarında zaman zaman karşılaştığı İ.O.D. ile 21 Kasım 2010 tarihinde otobüs beklediği sırada, gidecekleri yere bırakma bahanesiyle önlerinde duran 2 kişinin kamyonetine bindi. Bu kişiler yola çıktıktan kısa süre sonra, gençlerden erkek olan İ.O.D.'yi tartaklayarak araçtan indirdi. İddiaya göre araçtan inmeye çalışan E.E.'yi ise zorla kamyonette tutan 2 kişi, Kuzey Çevre Yolu Bornova geçişi viyadüklerinin altında durdu. Burada E.E.'yi dövüp tecavüz eden iki saldırgan, yaşadıklarını polise anlatmaması için tehdit ederek metro istasyonunda bıraktı. Yarı baygın halde vatandaşlarca bulunan E.E.'nin anlattıkları ve araca ait plaka bilgisinden yola çıkan polis ekipleri şüpheliler 36 yaşındaki Ali Y. ile 29 yaşındaki Gökhan M.'yi yakaladı. E.E. ile para karşılığında birlikte olmak için anlaştıklarını ileri süren iki şüpheli, hastaneden tecavüz bulgularının yer aldığı raporunun alınması ve işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

14 yıl 2'şer ay ceza

İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl önce yapılan son duruşmada mahkeme heyeti, her iki sanığı 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl 2'şer ay, 'Cebir ve tehditle hürriyetini kısıtlama' suçundan da 5'er yıl olmak üzere toplam 14'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti gerekçeli kararın sonra yazılacağı belirtilip, tutuklu kaldıkları süre ve temyiz aşamasının uzun sürebileceğini göz önüne alarak sanıkları tahliye etti. İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ıncı İhtisas Dairesi'nden mahkemeye gönderilen, mağdure E.E.'nin olaydan dolayı 'travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon' denilen psikiyatrik bozukluğu olduğunu belirten raporu da dosyaya girdi.

2 taraf da kararı temyiz etti

Cezayı çok bulan sanık avukatları ile cezayı az bulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve mağdur E.E.'nin avukatı, Kadın Cinayetlerini durduracağız Platformu Derneği temsilcisi, kararın temyizi için başvuruda bulundu. Dört yıl sonra dosyayı ele alan Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi, kararın bir kısmını onarken bir kısmını da bozdu. Daire, sanıklara 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'kasten yaralama ve tehdit 'suçundan verilen beraat kararlarını onadı. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi diğer suç yönünden ise, dosya kapsamına göre aralarında fikir ve eylem birliği bulunan sanıkların olay mahalline götürüp cebir ve tehdit kullanmak suretiyle direncini kırdıkları mağdureye karşı aynı mekanda birbirini takiben cinsel saldırı eylemlerini gerçekleştirdiklerini vurguladı. Gerçekleştirilen eylemde suçun işleniş biçimi, meydana gelen tehlikenin ağırlığı ile sanıkların kasta dayalı kusurlarının yoğunluğunun da dikkate alınması gerektiği belirtildi. Mağdurenin ruh salığının bozulması nedeniyle, belirlenecek cezanın üst sınırının 20 yıl olduğuna dikkat çekildi. Yerel mahkemenin verdiği karar, oy çokluğu ile bozuldu.

Sanıklar, bozma kararının ardından önümüzdeki günlerde yeniden yargılanacak. Sanıklardan Gökhan M.'nin başka suçtan cezaevinde hükümlü olduğu, Ali Y.'nin ise yurt dışına gittiği belirtildi.