-YARGITAY TAZMİNATTA DEVLETİ ADRES GÖSTERDİ ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Ergenekon davasına bakan hakimler hakkında açılan tazminat davalarının 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince devlete yöneltilmesi için davacılara süre verdi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Yargıtay 4. Hukuk Dairesindeki duruşmaya, davalı ve davacı avukatları katıldı. Davalı hakimlerin avukatları, 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la hakimler hakkında açılan tazminat davalarının devlet aleyhinde açılacağının öngörüldüğünü belirterek, davaların husumet yokluğundan reddini istedi. Davacı Ergenekon sanıklarından Kemal Kerinçsiz'in avukatı Gönül Kerinçsiz, 6110 sayılı kanunla yapılan değişikliğin ''açtıkları tazminat davalarını etkisiz kılmak amacıyla çıkarıldığını'' savunarak, kanunun ilgili maddesinin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü. Kerinçsiz, Yargıtay 4. Hukuk Dairesine verdiği dilekçeyle kanunun ilgili maddesinin anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine götürülmesini istedi. Duruşmalarda Yargıtay 4. Hukuk Dairesi heyeti, davaların 6110 sayılı kanun uyarınca devlete yöneltilmesi için davacılara süre verilmesini kararlaştırdı. Daire, Kerinçsiz'in anayasaya aykırılık talebinin de incelemeye alınmasına karar verdi. Mehmet Haberal'ın avukatı Efsun Ünal ve Doğu Perinçek'in avukatı Mehmet Cengiz de düzenlemenin daire tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesi için dilekçe vereceklerini belirtti. Levent Bektaş, Çetin Doğan, Dursun Çiçek, Mehmet Haberal, Doğu Perinçek ve Kemal Kerinçsiz'in de aralarında bulunduğu bazı ''Ergenekon'' davası sanıkları, bu davaya bakan hakimler hakkında tazminat davası açmıştı.