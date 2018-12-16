Yargıtay, tazminat davasınında kararı böyle bozdu: Ölmeden dava açsaydı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Balyoz davası sırasında, cezaevindeyken geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp’ın ailesinin açtığı ve 602 bin TL tazminat kazandığı davayla ilgili bir karara imza attı. Yargıtay, Murat Özenalp’ın eşi ve çocuklarının “haksız tutuklamadan dolayı dava açma hakkının olmadığını” savunarak, yerel mahkemeden davayı reddetmesini istedi. Kararı bozan Yargıtay, “Koruma tedbirleri (haksız tutuklama sonunda beraat nedeniyle) nedeniyle dava açma hakkı, Murat Özenalp’e aittir. Bu hak ancak zarar görenin (Özenalp’in) ölmeden önce dava açması veya dava açma iradesini açıkça izhar etmesi durumunda mirasçılarına intikal edecektir” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre Balyoz davası kapsamında, 21 Eylül 2011’de tutuklanan Murat Özenalp, 16 yıl hapse mahkûm edildi. Ankara Mamak Cezaevi’ne nakledilen Albay Özenalp, 8 yaşındaki kızı Duru ile 26 Nisan 2014’te cezaevi avlusunda oyun oynarken bir anda yere yığıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Özenalp, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini beş gün sonra, 1 Mayıs 2014’te kaybetti. Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararının ardından yeniden görülen Balyoz davasında 31 Mart 2015’te beraat kararı verildi. Özenalp’in eşi Sema Özenalp ve iki çocuğu, beraatle sonuçlanan dava üzerine 28 Ağustos 2015’te devlet aleyhinde tazminat davası açtı.



Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Haziran 2016’da verdiği kararla, eşi Sema Özenalp ve çocukları Batu ve Duru’ya toplam 602 bin 601 lira 36 kuruş tazminat ödenmesine hükmetti. Maliye Hazinesi kararı temyiz etti. Dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi’ne geldi. Yargıtay Savcısı, yerel mahkeme kararının onanması yönünde görüş bildirdi.

Ancak 12. Ceza Dairesi, kararı şu gerekçelerle bozdu:

“Dava, 5271 sayılı CMK’nin 141. maddesinde düzenlenen koruma tedbirlerine dayalı tazminat davası niteliğindedir. Koruma tedbirleri nedeniyle dava açma hakkı kural olarak zarar görene aittir. Bu hakkın ancak zarar görenin (Murat Özenalp’in) ölmeden önce dava açması veya dava açma iradesini açıkça izhar etmesi durumunda mirasçılarına intikal edecektir. Mirasçıların bu şartlarda açılmış davaya devam edebilecekleri veya dava açabilecekleri, bu kapsamda dava açmadan ve bu yönde iradesini açıkça izhar etmeden ölen Murat Özenalp mirasçılarının açmış oldukları davanın reddi yerine yazılı şekilde kısmen kabulüne karar verilmesi kanuna aykırıdır. Davalı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüştür. Hükmün bu sebeplerden dolayı bozulmasına 22.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Yargıtay’ın bozma kararı üzerine Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ocak 2019 günü, saat 11.50’de davayı yeniden görecek. Mahkeme, dairenin bozma kararına direnirse son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek. Yargıtay’ın kararına uyulursa ailenin tazminat istemi reddetilecek. 5271 sayılı CMK’nin 141. maddesi, tutuklandıktan sonra beraat eden kişiler ile bu süreçte hak ihlaline uğrayanların devlete karşı açacakları tazminat davalarını düzenliyor.