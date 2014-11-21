Yargıtay 'sucuklar Kılıçdaroğlu'ndan değil, Mehmet Özhaseki'den' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin, “Kişilik haklarına saldırdığı” gerekçesiyle açtığı ve yerel mahkemede kaybettiği davayı, Yargıtay’ın nihai kararıyla kazandı. Özhaseki 2012 yılında kazandığı tazminatla 3 bin 500 aileye ücretsiz sucuk dağıtmıştı.

Özhaseki, Kayseri 5’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kazandığı dava sonrasında aldığı tazminatla 3 bin 500 aileye ücretsiz sucuk dağıtmıştı. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan da Aralık 2012 bütçe konuşmasında “Bugün Kayseri’de başkanımız tarafından son derece anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Dağıtılan 3 buçuk ton sucuk için Kılıçdaroğlu’na şükranlarımı arz ediyorum” demişti.

Özhaseki davayı kaybedince parayı geri yatırdı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Halil İbrahim Yolcu konuyla ilgili şunları söyledi: “Kayseri’deki yerel mahkeme, Özhaseki’nin tazminat talebini kısmen kabul etti, 15 bin lira manevi tazminatın faiziyle ödenmesi kararı verdi, 26 Haziran 2012’de. Yasal faiziyle birlikte 21 bin 416 lirayı icra dosyasına yatırdık. Yargıtay 24 Eylül 2014 tarihinde aleyhlerine karar verdi. Paranın iadesi için yeni bir dava açtık. Parayı icra dosyasına yatırmışlar. Ancak çektikleri para 21 bin 416 lira, yatırdıkları 20 bin 063 lira. Şimdi biz hem eksik paranın hem de çektikleri paranın geçen süredeki yasal faizini istiyoruz.”