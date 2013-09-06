Yargıtay, şike davasını mahkemeye geri gönderdi

Şike davasında son karar için gözlerin çevrildiği Yargıtay 5. Ceza Dairesi, s ilk inceleme sonunda eksik işlem tespit ettiği dava dosyasını İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri gönderme kararı aldı. Mahkeme, Yargıtay Dairesi’nin belirlediği eksiklikleri gidermesinin ardından dava dosyasını tekrar Yargıtay’a gönderecek.

CAS, UEFA’nın Fenerbahçe’ye verdiği 2 yıl Avrupa Kupaları’ndan men cezasını onarken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Olgun Peker’in de bulunduğu bazı sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının onanmasını istemişti. Başsavcılığın tebliğnamesi davada son kararı verecek olan Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderilmişti.



Verilen karar, esasa ilişkin değil



Pazartesi günü sona eren adli tatil sonrası Yargıtay 5. Ceza Dairesi, şike dosyasını incelemeye başladı. Daire, ilk incelemenin sonunda dava dosyasında usul yönünden bazı eksikler tespit etti ve dosyayı davayı karara bağlayan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilmek üzere Yargıtay Başsavcılığı’na gönderdi.



Tekrar gönderecekler



Başsavcılık dava dosyasını önümüzdeki günlerde İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderecek. Mahkeme, dairenin tespit ettiği usül eksikliklerini gidererek dava dosyasını tekrar Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne yollayacak. Yargıtay’ın bu kararı esasa ilişkin bir karar olmayıp sadece usül yönünden bazı eksikliklerin düzeltilmesi talebini içeriyor.