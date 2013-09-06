T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay, şike davasını mahkemeye geri gönderdi

Şike davasının dosyasında eksik işlem tespit eden Yargıtay 5. Ceza Dairesi, davayı usûl eksikleri sebebiyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yolladı

06 Eylül 2013 10:37

Şike davasında son karar için gözlerin çevrildiği Yargıtay 5. Ceza Dairesi, s ilk inceleme sonunda eksik işlem tespit ettiği dava dosyasını İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri gönderme kararı aldı. Mahkeme, Yargıtay Dairesi’nin belirlediği eksiklikleri gidermesinin ardından dava dosyasını tekrar Yargıtay’a gönderecek.

CAS, UEFA’nın Fenerbahçe’ye verdiği 2 yıl Avrupa Kupaları’ndan men cezasını onarken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Olgun Peker’in de bulunduğu bazı sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının onanmasını istemişti. Başsavcılığın tebliğnamesi davada son kararı verecek olan Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderilmişti.


Verilen karar, esasa ilişkin değil


Pazartesi günü sona eren adli tatil sonrası Yargıtay 5. Ceza Dairesi, şike dosyasını incelemeye başladı. Daire, ilk incelemenin sonunda dava dosyasında usul yönünden bazı eksikler tespit etti ve dosyayı davayı karara bağlayan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilmek üzere Yargıtay Başsavcılığı’na gönderdi.


Tekrar gönderecekler


Başsavcılık dava dosyasını önümüzdeki günlerde İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderecek. Mahkeme, dairenin tespit ettiği usül eksikliklerini gidererek dava dosyasını tekrar Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne yollayacak. Yargıtay’ın bu kararı esasa ilişkin bir karar olmayıp sadece usül yönünden bazı eksikliklerin düzeltilmesi talebini içeriyor.

ETİKETLER

şikedavayargıtaymahkemeusulkarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24