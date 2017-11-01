Yargıtay: Sempati duymak 'FETÖ' üyeliği için yeterli değil

Burdur Ağlasun'da yaşayan mühendis Hakan Ö., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında açılan davada 6 yıl hapis cezası aldı. Karara itiraz eden Hakan Ö. dava dosyasını Yargıtay'a gönderdi. Dosyaya bakan Yargıtay, diğer davalara emsal olabilecek bir karar vererek cezayı “Örgüt üyeliği için organik bağ gerekir. Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir" gerekçesiyle bozdu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Burdur’un Ağlasun İlçesi’nde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yapan Hakan Ö., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Hakan Ö., hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılamada FETÖ’nün illegal yönünü bilmediğini ifade eden Hakan Ö., çocuğunu örgüte müzahir okullara gönderdiğini, sohbetlere katıldığını ve örgüt gazetesine abone olduğunu belirtip beraatını istedi.

6 yıl 3 ay ceza aldı

Mahkeme, yargılama sonunda Hakan Ö.’ye “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis verdi. Kararın temyiz istemine bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de hükmü onadı. Ceza 5 yılın üzerinde olduğu için dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne geldi. Tutuklu bulunan Hakan Ö. ise 25 Ağustos’ta yayımlanan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edildi.

Yargıtay bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Hakan Ö. hakkında verilen mahkûmiyet kararını bozdu ve sanığın tahliyesine karar verdi. Kararda, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçu ve FETÖ soruşturmalarına emsal teşkil edecek önemli tespitlere yer verildi. Türkiye’nin önde gelen ceza hukukçularının kitaplarından alıntıların da yapıldığı karardaki tespitler özetle şöyle:

Organik bağ: Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hâkim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Örgüte yardımda veya örgüt adına suç işlemede de, örgüt yöneticileri veya diğer mensuplarının emir ya da talimatları vardır. Ancak örgüt üyeliğini belirlemede ayırt edici fark, örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dahilinde verilen her türlü emir ve talimatı teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve yapmasıdır.

Sempati yeterli değil: Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir. Örgüt üyesinin, örgüte bilerek ve isteyerek katılması, katıldığı örgütün niteliğini ve amaçlarını bilmesi, onun bir parçası olmayı istemesi, katılma iradesinin devamlılık arz etmesi gerekir. Örgüte üye olan kimse, bir örgüte girerken örgütün kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgüt olduğunu bilerek üye olmak kastı ve iradesiyle hareket etmelidir.

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