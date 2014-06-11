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Deutsche Welle

Yargıtay Selek kararını bozdu

Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, Mısır Çarşısı davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Pınar Selek’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

11 Haziran 2014 14:29

Türkiye'de 1998 yılında Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin
davanın karar duruşması Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nde yapıldı.
Kararı açıklayan Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul, Pınar Selek hakkındaki yerel
mahkeme kararının, esası incelenmeden usulen bozulduğunu bildirdi.
Ceza genel kurulu kararlarına karşı başsavcılığın
itirazı olmadığı sürece, yerel mahkemece direnme
kararı verilemeyeceğini belirten Ertuğrul, yerel mahkemenin kararının hukuki yanılgı sonucu
verildiğinin belirlendiğini ifade etti. Ertuğrul, "Sair yönleri incelenerek bozma kararı verildi"
dedi.
1998 yılındaki patlamanın ardından suçlanan ve 2 yıl boyunca hapis yatan Selek, bilirkişi raporunda
patlamanın büyük olasılıkla tüp gaz kaçağından meydana geldiğinin belirtilmesi üzerine serbest
bırakılmıştı.
Selek hakkında daha önce mahkemenin verdiği iki beraat kararı, Yargıtay tarafından bozulmuştu.
Selek, geçen yıl İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Devletin hâkimiyeti altındaki
toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemde bulunmak" suçunu düzenleyen
765 sayılı eski TCK'nın 125'inci maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.     

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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