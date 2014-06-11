Yargıtay Selek kararını bozdu

Türkiye'de 1998 yılında Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin

davanın karar duruşması Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nde yapıldı.

Kararı açıklayan Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul, Pınar Selek hakkındaki yerel

mahkeme kararının, esası incelenmeden usulen bozulduğunu bildirdi.

Ceza genel kurulu kararlarına karşı başsavcılığın

itirazı olmadığı sürece, yerel mahkemece direnme

kararı verilemeyeceğini belirten Ertuğrul, yerel mahkemenin kararının hukuki yanılgı sonucu

verildiğinin belirlendiğini ifade etti. Ertuğrul, "Sair yönleri incelenerek bozma kararı verildi"

dedi.

1998 yılındaki patlamanın ardından suçlanan ve 2 yıl boyunca hapis yatan Selek, bilirkişi raporunda

patlamanın büyük olasılıkla tüp gaz kaçağından meydana geldiğinin belirtilmesi üzerine serbest

bırakılmıştı.

Selek hakkında daha önce mahkemenin verdiği iki beraat kararı, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Selek, geçen yıl İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Devletin hâkimiyeti altındaki

toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemde bulunmak" suçunu düzenleyen

765 sayılı eski TCK'nın 125'inci maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

