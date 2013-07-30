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Yargıtay: Selahattin Demirtaş, Necdet Özel'e tazminat ödemeli

Yargıtay'ın, Genelkurmay Başkanının kişilik haklarına manevi saldırıda bulunulduğuna ve manevi tazminat gerektirdiğine hükmettiği açıklandı

30 Temmuz 2013 18:47

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in avukatı Umut Kemal Yıldırır, Yargıtay'ın, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamalarda, Genelkurmay Başkanının kişilik haklarına manevi saldırıda bulunulduğuna ve manevi tazminat gerektirdiğine hükmettiğini açıkladı.
 
Avukat Umut Kemal Yıldırır, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 
 
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 07 Ocak 2012 tarihinde BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, kişilik haklarına saldırıda bulunulması nedeniyle Ankara 17’nci Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmış, Mahkeme ise davaya konu beyanların eleştiri amaçlı düşünce açıklaması niteliğinde olduğu gerekçesiyle davayı reddetmiştir. 
 
T.C. Yargıtay 4.Hukuk Dairesi temyiz safhasında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel hakkında beyanlarda bulunan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarını ’düşünce açıklaması’ olarak değerlendiren Yerel Mahkemenin kararını bozmuştur. 
 
Bozma kararında ’Davalı, davacı hakkında suçlayıcı beyanlarda bulunmuştur. Davaya konu edilen beyanların düşünce açıklaması olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp davacının kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir’ denilmiştir. 
 
Bozma kararında ayrıca ’Mahkemece davacı yararına uygun tutarda bir manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile istemin tümden reddinin isabetli olmadığı’ vurgulanarak, bu nedenle Yerel Mahkemenin kararının bozulmasının gerektiğine oybirliğiyle karar verildiği ifade edilmiştir."

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