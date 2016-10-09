Yargıtay, sanal dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, internet üzerinden sahte şifre oluşturularak kredi kartından harcama yapılan kişiye, bankayla ortak sorumluluk yükleyen yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, bozma kararında bankaların birer güven ve itimat kurumları olduğuna işaret ederek, bu tür olaylarda müşterilerin sorumlu tutulamayacağına hükmetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Şanlıurfa'da yaşayan A.K, kredi kartıyla internet üzerinden bilgisi dışında 34 kez, toplamda 6 bin 970 liralık alışveriş yapıldığını fark etti. Bu alışverişi kendisinin yapmadığını belirten A.K'nin itirazı banka tarafından kabul edilmedi.

Bunun üzerine A.K, kredi kartı ekstresine borç olarak yansıtılan 6 bin 970 lira yönünden borçlu olmadığının tespitine karar verilmesi talebiyle dava açtı.

Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi davayı kısmen kabul ederek, davacı müşteri ile bankanın yüzde 50 oranında ortak kusurlu olduklarına hükmetti ve davacıyı borcun yarısından sorumlu tuttu.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 19. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin, müşteriye bankayla ortak sorumluluk yükleyen kararını bozdu.

Bozma kararında, kredi kartı ile sanal ortamda yapılan harcamanın, internet üzerinden güvenli alışveriş (3D secure) çerçevesinde müşteriye ait kredi kartı bilgilerinin 3. kişiler tarafından ele geçirilerek gerçekleştirildiği anlatıldı. Kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Bankalar birer güven ve itimat kurumları olduklarından kural olarak hafif kusurlarından da sorumludurlar. Davacının kişisel bilgilerini koruyamadığı, bu konudaki özen yükümlülüğünü ihmal ettiği sabit olmadığı sürece davacı müşteri,internet bankacılığı yoluyla 3. kişiler tarafından sahte şifre oluşturularak yapılan harcamalardan sorumlu tutulamaz. Mahkemece bu yönler gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken davacı müşterinin de kusurlu bulunmasında isabet görülmemiştir."