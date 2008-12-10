Yargıtay: 'PKK dostu' ifadesi hakarettir

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, Mehmet Eymür aleyhine açtığı manevi tazminat davasını reddeden yerel mahkeme kararını bozdu.



Perinçek, Eymür'ün "Sentez" isimli kitabında, yapılan yorumların ve değerlendirmelerin gerçek dışı ve kendisi hakkında kullanılan "militan, terörist, orta oyuncusu, deli, PKK dostu, elleri kana

bulaşmış, cinayet azmettiricisi, yalancı, ruh hastası" gibi ifadelerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğunu ileri sürerek, Eymür ve yayıncı şirket hakkında manevi tazminat davası açtı.



İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi "kitapta yer alan bilgi ve belgelerin halkı bilgilendirme niteliğinde olduğu ve kişilik haklarına saldırının bulunmadığı" gerekçesiyle davayı reddetti.

Perinçek'in yerel mahkemenin kararını temyiz etmesi üzerine dava dosyası Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'ne gitti. Daire, Eymür'ün kamuoyunu bilgilendirme ve ötesinde kamuoyu oluşturma

hakkı çerçevesinde, Perinçek tarafından ifade edilenlere karşı görüş, düşünce ve

eleştiride bulunmasının olağan olduğunu, ancak bu hakkın kullanılmasında yayının

konusu yla kullanılan sözler arasında düşünsel bağlılık anlamında öz ile biçim dengesinin korunması gerektiğine işaret etti.



"Yayın doğru olsa ve kamu yararı bulunsa bile, üslup uygun değilse, aşağılayıcı, küçük düşürücü, abartılı ise hukuka uygunluktan söz edilemez" değerlendirmesinde bulunan Daire, Perinçek hakkındaki ifadeler nedeniyle kitapta öz ile biçim dengesinin bozulduğunu, söz konusu ifadelerin eleştiri çerçevesinde kabulünün mümkün olmadığını belirtti.



Daire, yerel mahkemenin davanın reddi yönündeki kararını bozdu. İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, ilk kararında direnir ve bu karar da temyiz edilirse dava dosyası Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gidecek.



