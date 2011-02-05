-YARGITAY PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Yargıtay personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin kriterleri yeniden düzenlendi. Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yargıtay Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını düzenliyor. Değişiklikle görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar arasından ''sicil notuna'' ilişkin hükümler kaldırıldı. Daha önce adaylarda son sicil notunun olumlu olması ve son 3 yıllık sicil notu ortalamasının en az 76 olması şartı aranıyordu. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar başkanlık personeline sınavlardan en az 45 gün önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce duyurulacak. Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının 3 katını geçmeyecek. Görevde yükselme eğitim konularına ''etik davranış ilkeleri'' de eklendi.