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Yargıtay, özel güvenlikçileri kamu görevlisi saydı ANKARA (A.A)

21 Ocak 2012 13:49

-Yargıtay, özel güvenlikçileri kamu görevlisi saydı ANKARA (A.A) - 21.01.2012 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, özel güvenlikçilere hakaret eden kişiye verilen cezayı az bularak, cezanın ''kamu görevlisine karşı suç işlenmiş'' gibi kabul edilerek artırılmasına hükmetti.  Aydın'ın Söke ilçesinde bir kişi, özel güvenlik görevlileriyle tartıştı. Tartışmanın ardından özel güvenlikçiler, bu kişiden kendilerine hakaret ettiği, görevlerini yaptırmadığı ve silahla tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.  Şikayet üzerine açılan davayı görüşen Söke 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı Türk Ceza Kanunu'nun ''hakaret'', ''tehdit'' suçlarını düzenleyen hükümleri uyarınca hapisle cezalandırdı.  Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 9. Ceza Dairesince incelendi. Daire, sanığa hakaret suçundan verilen cezayı az bularak yerel mahkeme kararını bozdu.  Dairenin kararında, özel güvenlik görevlilerine hakaret suçunu işleyen sanığın, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 23/2. maddesi uyarınca ''kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılması gerektiğine'' işaret edilerek, bu nedenle sanığa verilen cezanın artırılması gerektiğine hükmetti. 

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