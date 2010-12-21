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YARGITAY, ORGANİK BAĞ OLUP OLMADIĞINI İNCELEYECEK ANKARA (A.A)

21 Aralık 2010 19:34

-YARGITAY, ORGANİK BAĞ OLUP OLMADIĞINI İNCELEYECEK ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ''Siyasi Partiler bölümünce, Demokratik Toplum Kongresi ile herhangi bir Siyasi Parti arasında organik bir bağ olup olmadığı hususu, Siyasi Partiler Yasasının 78, 80, 81, 82 ve 98 maddeleri gereğince incelemeye alınmıştır'' denildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında, Demokratik Toplum Kongresi'nin Diyarbakır'da düzenlediği Demokratik Özerklik Çalıştayı'nda ''Özerklik Modeli'' taslağının tartışmaya açıldığının belirtildiği ifade edildi.  Açıklamada şunlar kaydedildi:  ''15 Aralık 2010 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bu konuda bir inceleme var ise evrakın bir örneğinin, Diyarbakır Valiliği'nden de anılan toplantı ile ilgili idari bir işlem yapılıp yapılmadığı ve yine yukarıda açıklanan taslağın bir örneğinin gönderilmesi istenilmiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler bölümünce Demokratik Toplum Kongresi ile herhangi bir Siyasi Parti arasında organik bir bağ olup olmadığı hususu Siyasi Partiler Yasası'nın 78, 80, 81, 82 ve 98 maddeleri gereğince incelemeye alınmıştır.''

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