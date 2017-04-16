Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Cumhuriyet iddianamesinde kanıtın emaresi dahi yok!

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 11’i tutuklu 18 Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticisi hakkındaki iddianamenin bir an önce kabul edilerek yargılamanın başlaması gerektiğini kaydetti. Kanadoğlu, iddianamede kanıtın emaresinin dahi olmadığını vurguladı.

Cumhuriyet'in haberine göre, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu da, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruyu 27 Aralık 2016’dan beri gündemine almamasına ilişkin olarak, “bireysel hakların bir an önce görüşülmesi gerekir” mesajını verdi.

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında hazırlanan iddianame, 4 Nisan’nda mahkemeye sunuldu. Ancak İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, henüz iddianameye ilişkin kararını vermedi. 11 kişinin, 5 ayı aşkındır tutuklu olduğu davada duruşma tarihinin ne gün olacağı bu hafta belli olacak.

Bağımsız yargı vurgusu

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, iddianamenin biran önce kabul edilerek, duruşma tarihinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti. "Türkiye’de bağımsız olmayan bir yargı ile karşı karşıya olunduğunu" ifade eden Kanadoğlu, “Anayasaya tarafsızlık ifadesi eklemek suretiyle her iş yoluna girecek havası vermek istiyorlar. Söylenecek bir şey var mı? Olduğunu sanmıyorum. Her şey bağımsız yargıya bağlı” dedi.

Gözdağı verildi

Cumhuriyet iddianamesinde suçlamalara ilişkin olarak “belirli bir şekilde kanıtın emaresinin dahi olmadığını” kaydeden Kanadoğlu, bu haliyle iddianamenin eleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kanadoğlu, “inşallah bir an önce mahkeme iddianameyi kabul eder ve uzatmaması daha iyidir” diye konuştu. HSYK’nin 21 gazeteciyi tahliye eden mahkeme heyetini görevden almasını eleştiren Kanadoğlu, “Bu karar, diğer davalar için gözdağıdır. Sen herhangi bir şekilde başka bir karar verirsen seni benzetirim anlamı çıkar. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Yargıyı yöneten kişilerin güvencesi olması gerekir. Yoksa karar veremez” dedi.