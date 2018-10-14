Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: "Çok çaba sarf ettik" sözü yüreğimizi acıttı

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın rahip Andrew Brunson’ın tahliye edilmesinin ardından söylediği “Çok çaba sarf ettik” sözü için “Yüreğimizi acıttı” dedi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, Kanadoğlu, gizli tanık olayının bu konuda düzenlenen kanunla vücuda giren kötü bir virüs olduğunu belirtti.

Kanadoğlu, “Gizli tanık olayı evrensel ceza hukukunda da var. Ancak gizli tanıkların kötüye kullanılması onlarda önleniyor. Türkiye’de ise gizli tanıklar belirli davalar için hazırlanmış durumda. Bizler bunu Ergenekon ve Balyoz gibi önemli davalarda gördük” dedi.

Brunson’ın davasında verilen kararı da değerlendiren Kanadoğlu, “Dosya hakkında bir bilgimiz yok. Kanıtlar neler? İddia ile verilen karar arasındaki ilişkiyi bilmeden karar yürütebilmemiz mümkün değil. 3 yıl ceza verdiler kendisine, içerde de yaklaşık 24 ay kalmış. Bırakalım ABD’ye gitsin denildi. ABD Başkanı Trump’ın sosyal medyadan yaptığı, ‘Çok çaba sarf ettik’ sözleri çok kişinin ve benimde yüreğimi acıttı. Her şey ortada” diye konuştu.