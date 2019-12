Yargıtay Onursal Başsavcısı ağır konuştu

T24 -

Eminağaoğlu: Bu örnekleri yaşatanlar hesap verecek

Sabih Kanadoğlu, Muğla Barosu'nca Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hukuku Savunmak" konulu konferansta, Türkiye'nin çok sıkıntılı günler geçirdiğini savundu.Bu sıkıntılı geçişin "tüm yurttaşların yaşama zevkle, mutlulukla, umutla sarılma isteğini yoracak, onları umutsuzluğa sevk edecek manzara oluşturduğunu" öne süren Kanadoğlu, "Çünkü dün televizyonlarda bir başsavcının odasında yapılan arama ve gözaltına alma işlemini seyrettiniz. Gerçek bir yargı reformuna ihtiyaç vardır. Çünkü yapılan iş baştan sona yanlış, bunu daha ilk gününde de söyledim" diye konuştu.Başsavcının gözaltına alınması ve yapılan işlemlerin etik yönden yanlış olduğunu ifade eden Kanadoğlu, "Bir başsavcının iş yerinde ve evinde arama yapıyorsunuz, gözaltına alma işlemini uyguluyorsunuz. Her şeyden önce yargı etiği, bunun bir başsavcının üzerindeki yine bir başsavcı tarafından, olmadı başsavcı vekili tarafından yapılmasını gerekli kılar ama bu yargı etiğine ihanet" dedi.Kanadoğlu, "Siz orada gerçekte aralarında bir ihtilafın ötesinde husumet olan bir kişiyi görevlendiriyorsanız yargı etiğine en büyük ihaneti yapıyorsunuz. Bir başka ihanet, bir başsavcıyı sabahın 9'undan ertesi sabahın 8'ine kadar gözaltında uyutmadan, yorarak ifade aldırıyorsanız, alıyorsanız yaptığınız iş zaten yasal değildir ve adil yargılamaya ihanettir" diye konuştu.Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu ise "hukukun üstünlüğü, etkinliği ve egemenliği mücadelesindeki faaliyetleri nedeniyle yargılanmaktan onur duyduğunu" söyledi.Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Beni yargılatacak insanların da Atatürk Cumhuriyeti'nde yargılanacakları günleri göreceğime yönelik en ufak bir umutsuzluk taşımıyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde aç ve susuz alınan, yorarak alınan ifadelerin kötü muamele olduğunu söylemekten dolayı yargılanacağım. Bu yargılamadan onur duyuyorum ama bu hukuk düzenini yargılayanlar Türkiye Cumhuriyeti'nde amaçladıkları hukuk düzenini kuramayacaklardır" diye konuştu.Hukukun her türlü hukuksuzluğun çözüm merkezi ve hukuksuzlukları önleyecek tek adres olduğuna dikkati çeken Eminağaoğlu, "Bu ülkede 'Yargı bağımsızlığı prangalar altına alınıyor' demek suç haline getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti gerek hukuk tarihinde gerekse siyasi tarihinde her türlü olayla karşı karşıya gelmiştir. Bu gibi örnekler de geçmişte yaşanmıştır ve bu örnekleri yaşatanlar elbette hukuk devletinde hesap vereceklerdir, vermişlerdir. Bundan da en ufak endişe duymuyorum" ifadelerini kullandı.