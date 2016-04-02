Yargıtay Onursal Başkanı: Yeni bir anayasa icat edemezsiniz, Türkiye'nin hukuk kültürü buna yetmez

Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Sami Selçuk, yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin, "Anayasadaki kurallar küreseldir. Siz bunun sadece yazımını Türkçe yaparsınız" dedi. "Yeni bir Anayasa, yeni bir kuram icat edemezsiniz. Zaten Türkiye'nin hukuk kültürü buna yetmez. Yeni bir Montesque çıkaramazsınız. Erkler ayrılığı varsa ABD'de de Japonya'da da aynı. Siz mi icat ettiniz bunu? Yok. Bunun neresi milli. Küresel kavramlarla anayasa yapılmalı" ifadelerini kullanan Selçuk, "İktidar partisi sonuç alamazsa büyük olasılıkla kasım ayında seçime gider. Tek taraflı, ne kadar oy alacaksa onun anayasası olur. Toplumu da gerer. Yukarısı da aşağısı da rahat etmez.” diye konuştu.

Can Erzincan TV'de açıklamalarda bulunan Selçuk, “Basına yansıyan bazı olayları terör örgütü kavramına sokamıyorum. Nasıl soktuklarına da aklım ermiyor. 3-5 kişi bir araya geldi diye herkesi terörle suçlayamazsınız” ifadelerini kullandı.

"Bağımsız değil"

Selçuk şöyle devam etti: “Türkiye'deki yargının durumu açısından bir güvensizliğin ortaya çıktığı basına yansıyor. Bir an önce yargının eski saygınlığı, güvenirliliği sağlanması için adımlar atılmalı. Yargının bağımsız olmadığı bir ortamda kimse yargı kararına inanmaz. Ben yargının bağımsızlığının da gözden geçirilmesini tavsiye ediyorum. Türk yargısının bağımsız olduğunu söyleyemezsiniz.”



"Silahsız terör örgütü varsayımlarla olmaz"



Hükümet terörün yeniden tanımlanması çalışmaları kapsamında ‘Silahsız terör örgütü' düzenlemesini gündeme getirmişti. Sami Selçuk, “Somut kanıtlarla desteklenmesi lazım. Varsayımlarla, çıkarımlarla olmaz. Hukuk kavramlar üzerine inşa edilir. Kasıt kavramını istediğiniz şekle sokamazsınız. Sokaktaki insana kasıt dediğiniz zaman amaç akla gelir. Ama hukukta kasıt amaç değildir. Öyle bir kavram şu anda yok” dedi.



"Tek bir parti anayasası huzur getirmez"



Sami Selçuk, yeni anayasa tartışmaları ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Tek bir partinin yapacağı anayasa Türkiye'yi huzura götürmez. Kavgayı büyütür. Türk tipi başkanlık diye bir icat yok. İkide bir milli Anayasa diyorlar. Böyle bir şey olmaz.



"Anayasa küresel olmalı"



Anayasadaki kurallar küreseldir. Siz bunun sadece yazımını Türkçe yaparsınız. Yeni bir Anayasa, yeni bir kuram icat edemezsiniz. Zaten Türkiye'nin hukuk kültürü buna yetmez. Yeni bir Montesque çıkaramazsınız. Erkler ayrılığı varsa ABD'de de Japonya'da da aynı. Siz mi icat ettiniz bunu? Yok. Bunun neresi milli. Küresel kavramlarla anayasa yapılmalı.



"Sonuç alamazsa seçime gider"



İktidar partisi sonuç alamazsa büyük olasılıkla kasım ayında seçime gider. Tek taraflı, ne kadar oy alacaksa onun anayasası olur. Toplumu da gerer. Yukarısı da aşağısı da rahat etmez.”