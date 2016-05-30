Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk: Yargı dışında hiçbir merci 'terör örgütü' kararı veremez

Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gülen cemaatine yönelik “MGK’da tavsiye kararı aldık, onların terör örgütü olarak tescilini gerçekleştireceğiz" sözlerini eleştirdi. Söz konusu girişimin anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Selçuk, "Yargı dışında hiçbir merci 'terör örgütü' kararı veremez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Hizmet Hareketi’ne yönelik Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) alınan tavsiye kararını Bakanlar Kurulu’na ilettiklerini söyledi. Erdoğan, “Bakanlar Kurulu kararını bekliyoruz. Bunların terör örgütü olarak tescilini gerçekleştireceğiz. Bunlar PYD, PKK neyse aynı kategoride yargılanacaklar” dedi. Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, bu açıklamaları eleştirerek, ‘Örgüt suçu’ ve ‘terör örgütü’ suçları hakkında karar verebilecek tek mercinin yargı olduğunu söyledi.

Yarına Bakış'ta yer alan habere göre, yargı dışında yasama organı TBMM, yürütme organı hükümet veya MGK gibi başka bir merci ve bunların başkanlarının asla bu konuda karar veremeyeceklerini ifade eden Selçuk, “Böyle bir kararın Adalet Bakanı’nın bulunduğu bir kurul tarafından alınması üzücü ve düşündürücü. Anayasa’nın 138. maddesinin ikinci fıkrasına tam anlamıyla ters düşen bir anlayış. Çünkü anayasaya göre bırakın böyle bir kararı almayı, bu konuda herhangi bir telkinde bulunulması bile yasaktır. Yargının önündeki davada böyle bir telkinde bulunulması, buna yol açılması üzücü olmuştur. Bunu kabul etmek mümkün değildir” diye konuştu.

"MGK ne derse desin, söz yargının"

Sami Selçuk, mahkemenin ‘terör örgütü’ kararına ilişkin işlemesi gereken süreci şöyle anlattı:

“Bir mahkeme duruşma yapar ve duruşmadaki kanıtlara göre karar verir. Der ki ‘Ben bunu bu yasada tanımlanan örgüt suçları özellikle terör içerisine sokuyorum.’ O anlamda ‘bir oluşum vardır veya yoktur’ şeklinde bir karar verir. Bunu Yargıtay önüne geldiğinde hukuki açıdan denetler ve kararını verir. Suç konularında hukuki konularda son kararı verecek merci yargıdır. Yargının tekelinden bunu hiç kimse çıkaramaz. Bunun denetiminde son sözü söyleyen, denetimini yapan merci de Yargıtay’dır. Bakanlar Kurulu, TBMM, MGK ne derse desin, Türk yargıçları yasalar çerçevesinde bir oluşumun terör örgütü olup olmadığına yasadaki tanımlara, hukukun tanımlarına göre karar verirler ve kimseyi dinlemezler. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.”