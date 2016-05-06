Avukat Okan’ın “Yargıtay MHP’de kurultay kararı verdi” iddiası yalanlandı

Yargıtay'ın MHP'de olağanüstü kurultay yapılması yönünde karar verdiği iddia edildi. İlgili iddiayı, avukat Fidel Okan ve Posta gazetesinin internet sitesi dahil bazı basın mecraları paylaşırken MHP'ye atanan Çağrı Heyeti Başkanı avukat Ayhan Erel yalanladı. Kendilerine bu yönde bilgi gelmediğini söyleyen Erel, “Böyle bir karar alınsaydı haberimiz olurdu. Doğru bilgi alınmadan yapılan bu tür haberler davaya zarar veriyor. Şu an bize gelen bir bilgi yok” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk de yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Yargıtay 12’inci Hukuk Dairesi’nin incelemesinin hâlâ devam ettiğini söyleyen Öztürk, “Konuyla ilgili yalan haber yayınlayan ve kamuoyu oluşturanlar hakkında suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır” dedi.

Öztürk'ün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi Başkanlığı tarafından; Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultayının toplantıya çağrılması konusunda Kayyım Heyeti görevlendirilmesine ilişkin Ankara 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi kararının onaylandığına yönelik haberler bütünüyle gerçek dışıdır. Kamuoyunu bugüne kadar gerçek dışı haberlerle yönlendirmeyi adet edinenlerin; artık kimseyi şaşırtmayan ucuz bir algı operasyonu daha bugün basına servis edilmiştir.

"15 Mayıs 2016 tarihinde düzenleneceği ilan edilen sözde kurultaya ilişkin girişimlerin yargı kararıyla durdurulması üzerine, bu defa da dava arkadaşlarımız üzerinde bilgi kirliliği yaratarak ne pahasına olursa olsun camiamızı kaos'a sürüklemek gayretinde oldukları bir kez daha anlaşılmıştır. Bilinmelidir ki; Tosya ve Gemerek Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından verilen İhtiyati Tedbir kararlarının İcra Müdürlükleri aracılığıyla infazına başlanmış ve söz konusu mahkeme kararları ayrıca bütün güvenlik birimlerine ulaştırılmıştır.

"Hal böyle olmasına rağmen, korsan kongre girişimlerinde sükûtu hayale uğrayanlar, umutlarını kamuoyuna servis ettikleri gerçek dışı haberlere bağlamışlardır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; Ankara 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi kararının infazı Tosya ve Gemerek Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından Yargıtay denetimi sonuna kadar durdurulmuş olup; Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesinin incelemesi halen devam etmektedir. Basın yayın organlarına servis edilen haberler gerçek dışıdır. Konuyla ilgili yalan haber yayınlayan ve kamuoyu oluşturanlar hakkında suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır."

MHP Genel Başkanlığı seçimi yapılması amacıyla aralarında Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan'ın da bulunduğu muhaliflerin talebiyle başlayan ancak Devlet Bahçeli başkanlığındaki MHP yönetiminin karşı çıktığı olağanüstü kurultay sürecine ilişkin olarak, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi kongre tarihini belirlemesi için bir çağrı heyeti oluşturmuştu. Çağrı heyeti, olağanüstü kurultay için 15 Mayıs Pazar gününü belirlerken MHP yönetiminin itiraz etmesinin ardından ilgili karar Yargıtay'a taşınmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, süreçte "Gemerek ve Tosya'da açılan davalarda Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin atadığı heyetin kararlarına ihtiyati tedbir konulduğunu" duyurmuştu.

Avukat Fidel Okan, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin temyiz sürecinde muhalifler lehine karar vererek MHP'nin olağanüstü kurultay yapması yönünde karar verdiğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Okan, "Yargıtay'da hâkimler var! Karar onaylandı. MHP kongreye gidiyor" dedi. Fidel Okan, bir sonraki tweetinde "Kararın imza aşamasında olduğu bilgisi geldi!" ifadesini kullanmıştı.



Süreç nasıl başlamıştı?



MHP'deki tartışmalı süreç, bazı muhalif il başkanlarının Kurultay Çağrı Heyeti oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesine karar verilmesi için 15 Ocak'ta MHP Genel Merkezi'ne başvurmasıyla başladı.

Olağanüstü kongre talebine, genel merkezin yanıt vermemesi üzerine muhaliflerin avukatları, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinde 5 Şubat'ta dava açtı. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, 8 Nisan'da Kurultay Çağrı Heyeti oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi kararını verdi.

Büyük kongreyi toplantıya çağırmak üzere, kapatılan Aksaray İl Başkanı Ayhan Erel, MHP Kurucular Kurulu Üyesi Ali Sağır ve Bursa Üst Kurul Delegesi Mehmet Bilgiç'in Kurultay Çağrı Heyeti olarak görevlendirilmesine karar veren mahkeme, gerekçeli kararını 11 Nisan'da tamamladı.

Gerekçeli kararda, MHP'nin 1232 delegesinden 531'inin olağanüstü kongre talebinde bulunduğu, bu kişilerin talepte bulunmasına rağmen, MHP Genel Merkezi'nce olağanüstü büyük kongre çağrısı yapılmadığının anlaşıldığı belirtildi. Gerekçeli kararda, MHP Tüzüğü'nün 63/3. maddesinde büyük kongre üyelerinin 1/5'inin başvurusu üzerine olağanüstü büyük kongrenin toplantıya çağrılabileceği hükmünün yer aldığı ifade edilerek, bu hükmün bu hususta partiye takdir yetkisi vermediği sonucuna varıldığı aktarıldı.