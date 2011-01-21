-YARGITAY: KURUMUN MANEVİ KİŞİLİĞİ ZEDELENDİ ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - Yargıtay Başkanlığı, ''olağanüstü zor koşullara rağmen iyi niyetle ve özveri ile fedakarca çalışan Yargıtay mensuplarının haksız ve dayanaksız bir takım ithamlarla karşı karşıya bırakılması ve bu şekilde kurumun manevi kişiliğinin zedelenmiş olmasının büyük üzüntüyle karşılandığını'' bildirdi. Yargıtaydan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Anayasal görevini yürütmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Yargıtayının vermiş olduğu bazı kararlar ile özellikle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 102. maddesinin uygulamaya girmesiyle yapılan tahliyeler üzerine bilgi eksikliğine dayalı olduğu sanılan olumsuz açıklamalar karşısında kamuoyunun bilgilendirilmesinde ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili Yargıtayca oluşturulan görüşün kamuoyu ile paylaşılmasında zorunluluk görüldüğü ifade edildi. Temyiz incelemesinde öteden beni Yargıtayın bütün ceza dairelerinin, zaman aşımı yakın ve tutuklu dosyalara öncelik verip ivedilikle görüştüğü belirtilerek, şimdiye kadar daireler arasında uygulama farklılığı olmadığı gibi Yargıtay Birinci Başkanı dışında herhangi bir daire başkanının farklı açıklama ve duyurusunun da olmadığına işaret edildi. Son dönemlerdeki tahliyeler ile ilgili sorunun olağanüstü artan iş yükü nedeniyle yargılama sürecinin çok uzamasından ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 102. maddesi uygulamasının yürürlüğe girmesinden kaynaklandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Uygulamaya geçilmeden önce konu çeşitli yönleri ile incelenmiş, asgari süreyi aşan tutuklu işlerde yasal zorunluluk nedeniyle gereken kararlar verilmiştir. Yasal düzenlemelerde yorum farklılığına neden olacak hususların düzeltilmesi ve yargılama sürecinin makul süreye indirilmesi için gereken tedbirleri bir an önce alınması gerektiği düşünülmektedir. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun tasarısı ile ilgili olarak Yargıtay Başkanlar Kurulu toplanmış, Yargıtay Birinci Başkanvekili Sayın Erdal Sanlı başkanlığında iki Yargıtay üyesinden oluşan üç kişilik bir komisyonun Yargıtay görüşünü oluşturması kararlaştırılmış, söz konusu Kanun Tasarısı hakkındaki Yargıtay görüşü, öncelikle Sayın cumhurbaşkanımız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık makamı başta olmak üzere ilgili diğer kişi ve kuruluşlara sunulacaktır.''