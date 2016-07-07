Yargıtay, kızını taciz eden eşini öldüren kadına ömür boyu hapis cezasını az buldu!

Adana’da 11 yaşındaki kızları E.’ye cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği dini nikâhlı eşi 48 yaşındaki Emrullah Baykuş’u tabancayla başından vurarak öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 34 yaşındaki Derya Işık’ın cezasını Yargıtay az buldu. Dosyayı görüşen Yargıtay, Işık’ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını isteyerek kararı bozdu.

Olay, merkez Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde 8 Mart 2013’te meydana geldi. Tarım işçiliği yapan Derya Işık, işsiz Emrullah Baykuş ile cinayetten 12 yıl önce dini nikâhla hayatını birleştirdi. Bu birlikteliklerinden 4 çocuk sahibi olan çiftin en büyük kızları E. annesine, "Babam beni taciz ediyor" diye şikâyette bulundu. Kızının iddiasına inanmak istemeyen kadın, eşine "Ben bakkala ekmek almaya gidiyorum" dedikten sonra kızının bulunduğu odaya saklandı. Derya Işık, iddiaya göre bir süre sonra eşi Emrullah Baykuş’un öz kızı E.’ye cinsel tacizde bulunmasına tanıklık etti. Işık, ertesi gün Emrullah Baykuş’u uyurken başına bir el ateş ederek öldürdü. Polise teslim olan Işık tutuklanırken, istismara uğradığı ileri süren E. ile kardeşleri koruma altına alındı.

“Durumu hazmedemedim”

Derya Işık, yargılandığı Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "Bir eş ve anne olarak bu durumu hazmedemedim. Bu yüzden öldürdüm. Sonra da polislere teslim oldum" diye savunma yaptı. Duruşmada mağdur olarak dinlenen E. ise babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Derya Işık’ı indirimsiz ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay kararı bozdu

İtiraz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Derya Işık’ın Emrullah Baykuş’u uykusunda öldürmesine nedeniyle, ’beden bakımından kendisini savunamayacak kişiyi öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını ve kızının taciz edilmesi nedeniyle de haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını isteyerek kararı bozdu. Bozma kararının ardından Derya Işık, önümüzdeki günlerde yeniden hâkim karşısına çıkacak.