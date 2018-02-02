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Yargıtay kararını verdi; 'cimri' eş boşanma nedeni

Yargıtay, eşe harçlık vermemeyi, ekonomik şiddet olarak nitelendirdi

02 Şubat 2018 06:52

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, “Aşırı hesaplı” ve “Cimrilik ölçüsündeki tutumluluktan” sonra durumu iyi olmayan eşe, maddi imkânları yerinde olduğu halde harçlık vermemeyi de boşanma nedeni kabul etti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hukuk Dairesi’nin mahkemeye gönderilen 13 Nisan 2017 tarihli kararında, “Ekonomik durumu yetersiz olan eşine, olanağı olduğu halde harçlık vermemek ekonomik şiddet olmakla boşanma sebebidir” denildi. 

Çalışmayan ve maddi imkânları da olmayan eşe, istemesine rağmen harçlık bırakmamak Türk Medeni Kanunu’nun 166’ncı maddesine göre, “Evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmasına” gerekçeleri arasına girdi. Yargıtay, “Ekonomik durumu yetersiz olan eşine, olanağı olduğu halde harçlık vermemeyi” de “Ekonomik şiddet” olarak nitelendirdi. 

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